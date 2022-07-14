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夯台南！Moonrock聯手Leica Camera《時光之流》攝影展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Moonrock委託本事空間製作所將老宅改建翻新、打造成一方慵懶、迷人的品飲空間。圖 / Moonrock提供。提醒您：未成年請勿飲酒、喝酒不開車
Moonrock委託本事空間製作所將老宅改建翻新、打造成一方慵懶、迷人的品飲空間。圖 / Moonrock提供。提醒您：未成年請勿飲酒、喝酒不開車

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

府城的台南近年已成為全台最熱門的旅遊城市之一，古城中的小巷、老建物、少人探訪的街景，更是台南之所以迷人的所在。Moonrock與Leica Camera合作，聯手邀請知名攝影師、曾獲金馬獎五屆連續指定合作的羅柏麟（Bo-Lin Lo），將其系列黑白作品於Moonrock酒吧中呈現，從7月14日（四）開始，以《時光之流》為主題帶來為期一個月的攝影展，同時7月底還將舉辦「攝影漫遊活動」，可親身體驗徠卡相機、探索府城，讓視覺與滋味同等精彩。

本次《時光之流》的攝影展將包不同尺寸的12件作品，從吧台區延伸到玄關與二樓的吧台區，羅柏麟嘗試以快門將城市、角落、山景、夜晚或特定片刻凝結定格，拍攝地點遍及台北、台南、台東、澎湖等地，並以細膩的灰階與黑白調性展現獨特影像質地、感情。由於Moonrock創辦人廖乙哲近年熱衷攝影與黑白視覺，加上與羅柏麟原為舊識，也讓本次活動一拍即合。

一個月的活動期間，除攝影展外Moonrock更將帶來兩杯名為「海景」（Sea scape）與「芒草」（Silver grass）的期間限定特調，7月27（三）與28日（四）兩日，更將邀請本事空間製作所共同創辦人謝欣曄與羅柏麟一同對談，除了探訪府城秘境，並透過Leica Camera、看見日常中不尋常的獨特視野。

7月27、28兩日的活動，活動時間為下午2點半至5點半，最晚需於下午2點20前完成報到，活動將由羅柏麟與謝欣曄擔任講師，內容將包含作品與攝影技巧分享、城市導覽、台南巷弄外拍體驗、Leica相機體驗，以及兩杯主題特調品嚐，唯如未成年則恕無法接待。活動中參加者可親身體驗徠卡相機，唯型號唯隨機選用、無法指定，同時現場將有專業人員教學。活動已從即日起開放報名，報名連結為：https://forms.gle/V5bG8AYUAKfDtShx6

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

全數12件的作品，是由羅柏麟使用徠卡M10 Monochrome和M246相機所拍攝完成。圖 / Moonrock提供
全數12件的作品，是由羅柏麟使用徠卡M10 Monochrome和M246相機所拍攝完成。圖 / Moonrock提供
本次《時光之流》的攝影展將包不同尺寸的12件作品，並以細膩的灰階與黑白調性展現獨特的影像質地與感情。圖 / Moonrock提供
本次《時光之流》的攝影展將包不同尺寸的12件作品，並以細膩的灰階與黑白調性展現獨特的影像質地與感情。圖 / Moonrock提供
本次《時光之流》的攝影展將包不同尺寸的12件作品，並以細膩的灰階與黑白調性展現獨特影像質地、感情。圖 / Moonrock提供
本次《時光之流》的攝影展將包不同尺寸的12件作品，並以細膩的灰階與黑白調性展現獨特影像質地、感情。圖 / Moonrock提供
從7月14日（四）開始，Moonrock與徠卡相機以《時光之流》為主題帶來為期一個月的攝影展，同時7月底還將舉辦「攝影漫遊活動」，可親身體驗徠卡相機、探索府城。圖 / Moonrock提供
從7月14日（四）開始，Moonrock與徠卡相機以《時光之流》為主題帶來為期一個月的攝影展，同時7月底還將舉辦「攝影漫遊活動」，可親身體驗徠卡相機、探索府城。圖 / Moonrock提供
Moonrock負責人廖乙哲本身就是底片攝影的愛好者，店家官方instagram帳號的照片，亦多出自其之手。圖 / 翻攝自 ig @ moonrock.tw
Moonrock負責人廖乙哲本身就是底片攝影的愛好者，店家官方instagram帳號的照片，亦多出自其之手。圖 / 翻攝自 ig @ moonrock.tw
羅柏麟為連續五屆的金馬獎指定合作攝影師，影像風格鮮明獨特。圖 / Moonrock提供
羅柏麟為連續五屆的金馬獎指定合作攝影師，影像風格鮮明獨特。圖 / Moonrock提供
位於台南的月石酒吧Moonrock，2022年並獲亞洲50大酒吧第6名。圖 / Moonrock提供。提醒您：未成年請勿飲酒、喝酒不開車
位於台南的月石酒吧Moonrock，2022年並獲亞洲50大酒吧第6名。圖 / Moonrock提供。提醒您：未成年請勿飲酒、喝酒不開車
Moonrock創辦人廖乙哲近年熱衷攝影與黑白視覺，店家instagram帳號照片皆出自其之手。圖 / Moonrock提供
Moonrock創辦人廖乙哲近年熱衷攝影與黑白視覺，店家instagram帳號照片皆出自其之手。圖 / Moonrock提供

台南 酒駕

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