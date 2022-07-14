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新光三越「夏天卡利HIGH」首日傳捷報 買氣較疫前增5成

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越「夏天卡利HIGH」首日業績傳出捷報，相較疫情前(2019年卡利HIGH)成長約5成。圖／新光三越提供
新光三越「夏天卡利HIGH」首日業績傳出捷報，相較疫情前(2019年卡利HIGH)成長約5成。圖／新光三越提供

人潮買氣究竟回來沒？從新光三越「夏天卡利HIGH」首日狀況也許可一見端倪，新光三越指出，首日不但吸引購物人潮回流，業績更是傳出捷報，相較疫情前(2019年卡利HIGH)成長約5成，其中，國際名品、涼夏家電等高單商品買氣持續翻倍成長，流行服飾、化妝品、休閒運動用品等「旅遊」相關業種亦相較疫情前增5至7成，購物人潮同步帶動餐飲成長逾2成，卡利HIGH首日買氣爆發並超越疫前水平，人潮走出來了，也代表民眾日常社交生活逐漸恢復。

其中買氣指標包括：「家電用品」業績較疫前翻倍成長，冷氣、冰箱、除濕機三大節能家電最為熱銷，其中又以Dyson、HITACHI、Panasonic、LG、Samsung等日韓家電最受喜愛。

旅遊潮再起，「服裝與休閒運動商品」買氣動起來，男女服飾成長7成，當中adidas RETROPY E5復古跑鞋、PUMA Wild Rider Soft Wns休閒鞋、TIMBERLAND黑色磨砂革休閒鞋等運動休閒鞋熱銷逾千雙。

社交經濟代表之一，今年第二季創下3倍業績成長的「高爾夫周邊」持續發燒，TaylorMade高爾夫球桿袋、HONMA球桿、MUNSINGWEAR高爾夫上衣／短褲等，都是卡利HIGH首日採購焦點。

近日詢問度最高的度假裝備「行李箱及包款」銷量亦較疫前翻倍成長，除了精品包之外，RIMOWA行李箱及經典輕量旅行硬殼小包買氣持續升溫，Samsonite MINTER流金行李箱、TUMI與電競玩家潮流品牌Razer聯名系列旅行箱、PORTER斜肩包是人氣首選。

不想日後靠美白產品惡補，防曬就要做得好。夏日出遊讓防曬品需求激增，「化妝品」較疫前成長超過5成，其中，NARS、LANCOME等持妝型底妝，更是夏日需求指標。

夏天卡利HIGH，從7月14日至8月18日一連36天展開，新光三越聯手11大指定銀行，期間單卡刷卡滿1萬以上獨享4%、5%、6% skm points回饋，使用skm pay並綁定11大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元以上再加碼1%、最高享7% skm points回饋。

另外，微風今年則推出「SHOPPING THURSDAY」微風聯名卡友周四購物日，集結微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站館內眾多品牌，將在每月周四當日推出微風聯名卡友獨家優惠等回饋。「微風南山之夜」將在7月22日18:00-22:30登場，當晚微風積點會員獨享購物回饋。

LANCOME零粉感持久底妝組價值6,167元起，特價4,150元起（限量）。圖／新光三越提供
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PUMA Wild Rider Soft櫻花款／抹茶款新品，推薦價3,280元。圖／新光三越提供
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NARS持久裸光底妝組新品，價值4,750元，特價3,300元（限量）。圖／新光三越提供
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