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身份證「H、J、K、O」九孔鮑魚吃到飽！新馬辣首進新竹
新竹人準備吃鍋了！馬辣集團旗下的「新馬辣」麻辣鍋，即將於7月25日正式於新竹巨城7樓登場，乃是新竹首間新馬辣。為慶祝新店開幕，凡身份證為H、J、K、O開頭者，全免費升級「九孔鮑魚」吃到飽，給予五星好評，再加碼「北海道大帆立貝」。
馬辣集團旗下囊括馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS+等不同品牌。其中「新馬辣」提供有澳洲黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、紐澳特級牛舌等多種肉品，還有阿根廷天使紅蝦、野生大草蝦、東石蛤蜊等多種海鮮，以及豐富的丸餃類可供選擇，通通採無限供應，另外還有多種酒水飲品，以及16款哈根達斯、16款莫凡彼冰淇淋，讓民眾盡興消暑。
過去馬辣僅在竹北設有新馬辣PLUS+，即將開幕的新馬辣新竹巨城店，乃是新馬辣首度插旗新竹，也是全台第18間門市。店內規劃48桌，包含獨立包廂、多人圓桌，最多可容納218人，全新的空間設計語彙，也為粉絲帶來不同的感受。預計將於7月22日18:00開放inline網路訂位；7月25日11:00開放電話與現場訂位。
為慶祝新店開幕，7月25日至8月31日期間，凡2人以上同行，且提前1日以上預約並參與活動者，其中1人身份證為H、J、K、O開頭（桃園縣、新竹縣、苗栗縣、新竹市），全桌即可升級「九孔鮑魚」免費吃到飽；當日給予五星好評，每則評論加送「北海道大帆立貝」1顆。
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