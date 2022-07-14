酒廠最高年份！泰斯卡X系列44年原酒 台灣僅250瓶

烈酒之王泰斯卡今年與國際海洋環保組織Parley for the Oceans，共同踏上探險之旅，一起守護深海森林、保育海洋生態之餘，再度推出「泰斯卡X系列44年單一麥芽威士忌限量原酒」，酒精濃度49.1%，建議售價148,000元，全球限量僅1,997瓶，台灣限量250瓶。

「泰斯卡X系列44年單一麥芽威士忌限量原酒」不僅再次締造酒廠最高年份威士忌紀錄，更首次使用養殖海藻焚燒以喚醒橡木桶，讓海藻中屬於海水的鮮與鹹經過炙烤融入橡木桶的每一寸壁面上，在二次熟成的深度浸潤下將酒體中的海洋風味徹底釋放，創造獨一無二的珍稀佳釀。

源自於海洋的烈酒之王Talisker，於2021年至2023年與非營利性國際海洋環保組織Parley for the Oceans 合作啟動「恢復海洋原生環境」的三年計畫，以恢復和保護海岸沿線的水下森林健康。為延續品牌冒險挑戰的意志，今年XPEDION SERIES以珍惜海洋資源為出發，與Parley一同穿越狂野的大海，深入非洲好望角外海的海洋森林，協助海草的培育工程，守護生態的同時，在航程中更激發泰斯卡對於深海力量的靈感，開啟了一場與眾不同的狂野威士忌釀造之旅。

「泰斯卡X系列44年單一麥芽威士忌限量原酒」完美保留泰斯卡經典的海洋胡椒風格，外包裝也採用精美手工木盒，刻劃深海探險的意象，彷彿置身神秘海洋森林當中，更彰顯其與生俱來的狂野靈魂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康