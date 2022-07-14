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通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

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愛買量販中元早鳥購 指定3日會員滿額最高回饋500元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販中元節抗通膨聰明省錢，會員指定日滿額最高送500元，50款人氣餅乾大包裝59元起、多款油商品買1送1。圖／愛買量販提供
愛買量販中元節抗通膨聰明省錢，會員指定日滿額最高送500元，50款人氣餅乾大包裝59元起、多款油商品買1送1。圖／愛買量販提供

量販年度大檔「中元節」盛大展開，愛買量販即日起至8月16日共祭出5大中元超強活動搶客，包括「會員指定3日滿額最高送500元」、「3,000款中元商品超殺促銷價最低4.8折起」、「代送宮廟贊普服務」、「包裝米和指定麵商品滿額現金回饋」、「購買中元普度祭祀用品滿額送普度旗」，讓民眾一站搞定祭祀大小事順道買好買滿抗通膨。

中元節早鳥搶便宜，愛買量販HAPPYGO會員獨享7月17日、7月23日和7月24日，限定3天單筆滿2,000元享9折十足抵用現金券回饋，滿2,100元回饋210元，滿2,200元回饋220元，單筆最高回饋300元十足抵用現金券，活動期間每人每卡限回饋1次，刷卡搭配遠東商銀、玉山、台新、花旗、台中銀行等指定14家銀行最高加碼送200元現金折價券，等於最高享有500元的現金回饋。

愛買量販中元節檔期長達35天，祭出3,000款中元商品超殺促銷價最低4.8折起，嚴選超過50款大袋裝、成箱餅乾開賣，最低59元起，量販獨家「LOTTE樂享派超值組合包」特價109元，全台限量1,560包；量販獨家「本事橘品岩燒海苔禮盒」下殺7折，特價298元，全台限量800盒；品客新推出全素組合箱，經典原味搭配全新蔬薯片，特價195元，限量800箱。

另外也針對中元節熱門暢銷品類推出回饋，「泡麵/麵條/米粉/冬粉DM商品」單筆滿288元送20元麵商品折價券，單筆最高送60元，「包裝米」單筆滿299元送30元包裝米商品折價券，單筆最高送150元，多款油商品買1送1。購買「金紙、香、蠟燭、金爐、臉盆指定中元普渡祭祀用品」單筆滿299元送中元普度旗2支。

針對不想出門群聚的民眾，愛買量販分別與臺灣2大宮廟「白沙屯媽」、「鹿港天后宮」聯名合作推出「宮廟贊普祈福箱」，幫消費者送到宮廟參加贊普法會，售價999元起，即日起至7月31日開放預訂。

白沙屯媽平安箱，代送宮廟贊普，售價999元。圖／愛買量販提供
白沙屯媽平安箱，代送宮廟贊普，售價999元。圖／愛買量販提供
鹿港天后宮慶讚中元植福箱，代送宮廟贊普， 售價1,200元。圖／愛買量販提供
鹿港天后宮慶讚中元植福箱，代送宮廟贊普， 售價1,200元。圖／愛買量販提供

愛買 普度 鹿港天后宮

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