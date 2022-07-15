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超商眾多茶飲怎麼挑？　網曝：資深員工私傳「找茶」3招！

撰文／ 陳翌函

夏季高溫炎熱，讓人想到便利超商買瓶冷藏飲料消暑氣，但卻有不少消費者誤以為放在貨架越後面的飲料越新鮮，反而把商品翻得亂七八糟，讓不少超商店員忍不住在Dcard和PTT看板上po文抱怨：「如果是大罐鮮乳也就算了！但紙盒裝的茶飲真的不用特別拿後排的商品，每次整理、重排架上飲料就很困擾！」

資深店員私下分享，其實只要掌握「找茶」3招：觀察茶飲料的陳列位置、查看保存日期和了解茶飲料的配送方式，無須排在架上後面的商品，就能在便利超商找到新鮮好喝的冷藏飲料了！

圖／聯合線上繪製
圖／聯合線上繪製

第一招　觀察茶飲料的陳列位置
「便利超商通常會設置兩種冷藏櫃位：開放式的冷藏櫃與手動玻璃門的冷藏櫃。一般而言，紙盒裝的產品，或注重新鮮風味的產品，如：鮮奶、豆漿、蔬果汁及冷藏茶，都會放在開放式的冷藏櫃上；反之，寶特瓶、鋁鉑包等包裝的飲品，其實大多都是常溫商品，陳列位置也比較多元，之所以放在冰箱內，只是為了符合消費者的冷飲需求而已。」在便利商店工作長達8年的資深店長Sam簡單歸類茶飲的陳列原則。

圖／聯合線上繪製
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第二招　查看保存期限
除了從冷藏櫃的陳列位置判斷保存方式的不同之外，在便利超商打工近4年的店員Chloe指出，還可從包裝茶的保存期限，如：「須冷藏保存(效期約15天)」或「可常溫保存(效期約180~270天)」。事實上，包裝茶飲保存期長或短的關鍵，與選擇的殺菌方式有關：保存期較長的寶特瓶和鋁鉑包裝的飲料，大多都採高溫殺菌的方式，優點是可延長保存期限，存放條件也不侷限於常溫或冷藏，但缺點就是在高溫殺菌的條件下難免影響口感。

相反的，保存期限較短的茶飲則是選用相對低溫的殺菌方式，優點是相對能保留較多茶葉的原始風味，雖然保鮮期較短，但也換來更貼近現調的新鮮好喝口感。

圖／聯合線上繪製
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換句話說，想找口感新鮮好喝的茶飲，無須翻找冷藏櫃後排的茶飲，只要正確選擇「須藏保存」且「保鮮期較短」的茶飲便可找到適合產品！不過背後其實還有一招，才能讓茶飲風味有品質保證！ 

第三招　了解包裝茶飲的配送方式
店員吐露，其實茶飲的品質和茶葉風味的穩定性，與配送條件息息相關，由於一般民眾平常不會特別注意配送過程，大家都會覺得茶飲料都是冷藏商品，忽略了配送過程更是冷藏茶的品質關鍵。

圖／聯合線上繪製
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從工讀生做到正職店員的Doris分享自己的習慣：「除非是需要長時間放置於常溫場域，如大拜拜、或者為了攜帶方便，否則若是想挑類似手搖口感的茶，我通常會選擇有全程冷藏車直送的新鮮屋茶飲，像長踞超商熱銷寶座的純喫茶就是我的最愛！」

由此可知，「全程0~7°C冷藏車直送」的包裝茶飲比起單純常溫車配送的飲料，在全程低溫控管下，更能確保茶飲的品質與風味的穩定性，何況新鮮屋紙盒還可隔絕日曬，再搭配全程冷藏直送，方能確保茶飲品質萬無一失。

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