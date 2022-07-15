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新光影城首場國家音樂廳級現場演出 「愛的禮贊．悸動 七夕現場音樂會」

聯合數位文創／ 聯合數位文創
音樂家左起男高音 袁長穗、大提琴(樂團藝術總監) 郭心蘋、鋼琴 顏慶瑩、小提琴 張譽耀。圖／新光影城提供
音樂家左起男高音 袁長穗、大提琴(樂團藝術總監) 郭心蘋、鋼琴 顏慶瑩、小提琴 張譽耀。圖／新光影城提供

適逢七夕情人節前夕，由新光影城主辦、聯合數位文創協辦的「愛的禮贊．悸動 七夕現場音樂會」，邀請「新藝術室內管弦樂團」出走國家音樂廳，特選台北天母、台中中港兩個影城舉辦，這也是首場電影院室內音樂會，影廳挑高空間，搭配超舒適座椅，相較於正式音樂廳的嚴肅，電影院輕鬆的氛圍，更能放開心盡情享受音樂。

「新藝術室內管弦樂團」曾受邀代表臺灣，赴中國上海、澳洲雪梨進行演出，曾擔任盧森堡大公國國慶音樂會演出嘉賓，於台北國家音樂廳、高雄衛武營國家藝術文化中心、上海東方藝術中心音樂廳、澳洲雪梨Conservatorium Verbrugghen Hall……等多個殿堂級音樂廳演出，至今已舉辦超過千場音樂會。

本次演出，首席音樂家結合台灣頂尖男高音演唱家，將各地作曲家的作品，以室內樂的演出形式，輔以男高音，曲目涵蓋經典古典作品、電影配樂、台灣民謠，讓樂迷能欣賞到國家音樂廳級的現場演出。

愛的禮贊七夕音樂會。圖／新光影城提供
愛的禮贊七夕音樂會。圖／新光影城提供

首場電影院室內音樂會主題為「悸動」，要讓所有走進電影院的樂迷想起第一次接觸音樂的悸動，〈悸動〉也是新藝術室內管弦樂團首張專輯，搭配首場電影院音樂會別具紀念。電影院當然要有經典電影配樂，如《傲慢與偏見》、《新天堂樂園》、《愛你、戀你、想你》、《第凡內早餐》等，每首都是電影配樂中的知名經典。還有皮耶佐拉(Piazzolla)的探戈曲目，讓音樂會更具特色與多元。

配合音樂會主題，新光影城特別提供價值千元的悸動藏愛禮《WHOO拱辰亨雪白三件禮》，帶給參與音樂會的樂迷另一種美。購票請洽新光影城官網或APP。

音樂會 電影 樂團

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