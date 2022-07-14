蝦皮購物「7.18月中狂購節」推超夯手搖飲、冰品限時優惠價10元起

夏日連日高溫，蝦皮購物近兩周站上飲品與冰品買氣展現出巨幅彈跳，整體銷量為上月同期的1.5倍，為了滿足消費者對夏日飲冰品的渴望，蝦皮購物攜手「不要對我尖叫」、「白巷子」、「全家」、「麥當勞」、「拉亞漢堡」等品牌打造「7.18月中狂購節」， 7月18日精選10個時段限時祭出消暑冰品10元起、涼夏冰飲39元起的超狂優惠。

蝦皮購物「7.18月中狂購節」因應盛夏到來， 7/18精選10個時段集結「不要對我尖叫」、「白巷子」、「全家」、「麥當勞」、「拉亞漢堡」、「漢堡王」等近10個品牌，包括由香甜桂花釀搭配甘醇茶韻烏龍茶的「不要對我尖叫桂花烏龍」、Ｑ彈有嚼勁的「白巷子波霸粉圓奶茶」等指定時段限時優惠價39元。還有多款人氣速食推出實惠價格，包括蝦皮購物限時聯名拉亞漢堡推出的「拉亞漢堡蝦皮雙蝦米堡」特價99元、「漢堡王BK雞塊」29元等。除了消暑冰飲品外，港茶品牌「點點心」與PHANTACi聯名推出滿秋熊月餅禮盒，誘人可口的奶皇流沙Q心餡搭配NFT人氣項目Phanta Bear幻想熊造型，7月15日蝦皮商城與點點心官網同步開放預購。

「7.18月中狂購節」不只飲冰品祭瘋搶價，蝦皮購物更準備「全站299元免運券」、「商城85折券」、「全站9折」，攜手商城品牌祭「品牌旗艦店1折起」、「超便宜1元起」兩大優惠，禾聯智慧變頻DC扇限時優惠價1,199元、冰絲涼感無痕內褲限時破盤價1元。即日起至7月17日 早鳥預領免運券就抽拉亞漢堡早餐一年份，點擊活動頁中的「提醒我7/18用免運券」即抽Dyson空氣清淨機；7月18日當天使用免運券，加碼再抽Samsung Galaxy M33、Roborock石頭掃地機器人，進站玩遊戲還有機會獲得價值萬元的蘋果大禮包。