賈以食日「大人咖哩」、添好運「日式西多士」聯名登場

餐飲界的跨界聯名，總是能夠迸發出新的火花。「賈以食日」本季推出大人系日式咖哩組，並且藉由搭配SAKImoto Bakery的生吐司、CAFE!N的冠軍濾掛咖啡，搭配出不同的風味組合。港式茶餐廳「添好運」也與SAKImoto Bakery攜手，合作推出「QQ港奶西多士」與「楊枝甘露西多士」，藉由日式生吐司的滋味，為港式點心帶來不同的面貌。

賈以食日本次全新推出「大人系日式咖哩組」，使用蘋果、紅白蘿蔔、蜂蜜與多種辛香料熬煮成咖哩醬，並添加不同食材，打造出「啡啡牛」與「可可雞」兩種風味。其中「啡啡牛」添加咖啡粉增添焦香與微酸苦味，並搭配牛肋條；「可可雞」則添加可可粉增強香料風味與濃郁度，並搭配雞腿丁，各有不同特色。每組各口味各一包，原價399元，官網價379元。7月14日至8月7日期間，於官網購買2盒大人系日式咖哩組，加贈「嵜本極生奶油牛奶生吐司1片」，優惠價739元，限量400組。

除此之外，賈以食日也與嵜本生吐司SAKImoto Bakery、CAFE!N等不同品牌聯名，搭配出不同的組合方案。「大人の胃 大人系日式咖哩套餐」包括有一片嵜本極美生吐司、嵜本北海道奶油，還有一份啡啡牛或可可雞咖哩，讓現烤生吐司配上咖哩與奶油，交織出迷人的大人系風味，每組270元，限定於7月15日至8月15日期間於嵜本台北旗艦店、101店、板橋店、南西店販售。

另外賈以食日也聯名CAFE!N，推出「大人の味 咖哩咖啡禮盒」，內含有大人系日式咖哩組1組、CAFE!N冠軍濾掛咖啡5包、桌遊1組。除了可以同時擁有咖哩與精選咖啡，也能藉由趣味桌遊增添生活樂趣，每組699元，中秋早鳥價599元。

來自香港的「添好運」本次也與嵜本生吐司合作，將日式生吐司以港式手法調理，推出2款全新甜點。其中「QQ港奶西多士」以茶香、奶香濃厚的港式奶茶加波霸珍珠為內餡，再將生吐司炸至表面金黃香酥，再撒上細緻糖粉，切開即可看見波霸珍珠流瀉而出。「楊枝甘露西多士」內餡則添加在地新鮮芒果及芒果醬，吃得到果粒口感，每份原價188元，新品優惠價168元，自7月15日起於全台門市限量販售。