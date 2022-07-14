一次訂3房、送3張住宿券！王朝改名「茹曦」8月18日新開幕

疫情兩年餘，台灣許多老飯店或者走入歷史，或積極轉向危老重建，有近40年歷史的王朝酒店，則轉向瘦身、並改名「茹曦酒店」再出發，預計8月18日開幕，保留的408間客房全數翻新，大廳、停車場也一新風貌，另新增兒童遊樂設施以招攬國內親子客。總經理孫至堅表示，期能在解封後住房率回升到55%以上，平均房價約3,200元。

王朝酒店的為前身是1983年成立的環亞大飯店，之後幾經波折，陸續更名為假日環亞、盛世王朝、王朝大飯店等，2020年轉售富邦人壽，再回租給仙妮蕾德集團，租約至2027年。

改名後的茹曦酒店，請來有30年飯店資歷的總經理孫至堅領軍，耗資5億改建。孫志堅表示，「茹曦」是以晨曦之光為意象，希望每位旅客在和煦的陽光中展開新的一天；未來將以活絡商圈、整合鄰近商家共同行銷、結合各地單品牌酒店共同行銷等三大方向出發。

他也感性的說，茹曦的核心精神，不是長篇大論、沒有華美的詞彙，而是所有員工點滴的投入，溫暖服務散發在各方面；他也不諱言，王朝酒店去年投入防疫旅館行列，在疫情最嚴峻緊張時刻全員投入，也正是以一己之力溫暖社會。

王朝酒店原有七百多間客房，也大規模瘦身。孫志堅指出，釋出300間客房轉型社會住宅，保有基本營收；另保留視野最好的408間客房，多年前已陸續改裝，採明亮、簡潔的設計，衛浴也更為現代化，其中僅兩間可眺台北101的套房、跨年夜已被預訂；基本房型9坪起跳。此外，也強調環保，例如客房提供可重複使用的玻璃環保瓶。

為搶攻親子客，也新增兒童賽車場、攀岩區、室內遊戲室，以及各式兒童手作DIY等，另備有泳池、健身房、三溫暖等設施。5樓會議中心及2樓國際大會堂，則可容各種類型的宴會與會議；館內還有3間餐廳，分別為玉蘭軒中餐廳、Sunny Buffet，以及Sunny Café。

結合全新家庭房與兒童遊樂設施，即起至8月底推出「曦遊趣親子住房專案」，含體驗及DIY、早餐、下午茶、兒童備品與玩具等，每房5,888元起，專案續住第二晚享9折。揪友同遊當日入住3間，就贈3張尊爵客房住宿券。

同時響應悠遊國旅活動，第一波住宿優惠特別也推出「夏日輕旅行住房專案」，含兩客早餐，9月30日前每晚2,888元起，每筆訂房另贈送500元餐飲抵用券，同樣揪友同遊當日入住3間，再贈3張豪華客房住宿券。以上兩專案皆適用悠遊國旅補助。