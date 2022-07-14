老爸姓名有「金明財華」任一字 到王品牛排吃套餐送龍蝦
王品牛排延續「只款待心中最重要的人」品牌精神，繼前兩年的尋人任務後，2022年推出「尋人啟事，送龍蝦」，尋找「金、明、財、華」老爸。這次將尋找1951～1980世代裡，姓名中最常見的四個字，包含多「金」、聰「明」、有「財」、才「華」洋溢的老爸，平日來王品牛排店內消費兩客套餐，並出示姓名證件，姓名有「金、明、財、華」任一字，即款待「法式焗烤龍蝦」乙隻（價值1,116元），活動期間自2022年7月15日至8月31日，邀請才華洋溢老爸們齊聚王品牛排。
身為「送龍蝦專業戶」的王品牛排，今年大方降低活動門檻；將原本「一個字相同送半隻、兩字相同送一隻」的規定，放寬為「一字相同，即送一隻」，希望因疫情許久未曾相聚用餐的親友，共度美好時光。
就算名字沒有「金、明、財、華」也能享優惠。王品牛排同步延長外帶優惠活動，8月31日前外帶餐點、發票金額滿1,000元，即享「自取現折120元」優惠或「三公里免費外送」服務擇一。想在家享受過節的民眾，也別錯過兩款全新主廚精選單人套餐「脆皮德國豬腳」、「醬香魷魚佐淡菜」，再配上蕈菇燉飯、湯品（或飲品擇一），超值精選價只要298元。（詳情請洽外帶線上點餐網址https://wowfoods.cc/togo_wangsteak）
王品集團創始品牌王品牛排，以世代傳承的經典美味王品牛小排聞名於世，一頭牛僅取最精華的第六至第八對肋骨，僅供6客牛小排使用，並歷經250°C高溫慢火烘烤1.5小時，堅持五大工法，展現經典牛排的香嫩風華，將全熟牛排提升至全新境界。如此堅持，只為對顧客呈現最真摯的情意，隨著父親節到來，以父親之名義，款待同樣堅持默默為家人付出的老爸們。
今年上市二十周年的陶板屋，為慶祝父親節也推出和食免費升級「父是山炊飯」活動，即日起至全台門市消費兩客套餐（含以上），爸爸和食可直接升級為單點價值219元的極上蒲燒鯛佐鮭魚炊飯乙份，活動到8月31日截止。
另外，想對身邊的家人表達心中感謝，也可透過「金家獎」募集活動來傳達，7月23日至8月31日全台門店設有「金家獎」頒獎場景，期間和現場裝置合影、將照片上傳，至官方粉絲頁指定活動貼文下方，並加上Hashtag #我在陶板屋金家獎頒獎典禮，就有機會抽中24K金家獎純金金牌，邀請大家一起回陶板屋感受家的溫度。
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