聽新聞
test
0:00 / 0:00
把心意編織進去 七夕挑一款Longchamp水桶包送給她吧！
七夕情人節即將到來，如何恰到好處表達心意是許多人心中的大難題，為對方挑選禮物時，若能一次滿足浪漫和實際兩種面向，那就是絕對不會出錯的！以包款為例，今年吹起「水桶包」熱潮，帶著休閒、度假感的風格搭配好裝、方便拿取的包身設計，是相當實用又流行的款式，很適合作為七夕情人禮。
Longchamp今年七夕主打「編織幸福」來傳遞愛意，推薦以品牌標誌性的Le Pliage皮革打造的Epure水桶包系列。此系列包款是從巴黎小酒館椅子上的多色藤條編織汲取靈感，以牛皮編織設計構築出立體感十足的水桶包身，共有3款不同色調，各以橘、米、玫瑰粉為主調，優雅清新。而且Epure系列不使用新皮料來做創作，而是以Longchamp製作包款皮件後的剩餘皮料所製成，落實永續時尚美意
受到今年的年度色「長春花藍」影響，淡淡的丁香紫無疑也成為近幾季最受歡迎的色彩之一。Tory Burch旗下T Monogram壓紋迷你水桶包，也全新打造了丁香紫的配色，展現淡雅情調，也象徵柔和美好的情意。而Marc Jacobs也首次打造了水桶包新品，以皮革、夏日海灘巾兩種不同材質來呈現，前者搭配有提把設計，附上雅致的皮革細長背帶，可以手挽著或是率性的背上肩、斜背，後者搭配同色織紋寬背帶，俏麗可愛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言