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把心意編織進去 七夕挑一款Longchamp水桶包送給她吧！

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Longchamp今年七夕主打「編織幸福」來傳遞愛意，推薦以品牌標誌性的Le Pliage皮革打造的Epure水桶包系列。圖／Longchamp提供
Longchamp今年七夕主打「編織幸福」來傳遞愛意，推薦以品牌標誌性的Le Pliage皮革打造的Epure水桶包系列。圖／Longchamp提供

七夕情人節即將到來，如何恰到好處表達心意是許多人心中的大難題，為對方挑選禮物時，若能一次滿足浪漫和實際兩種面向，那就是絕對不會出錯的！以包款為例，今年吹起「水桶包」熱潮，帶著休閒、度假感的風格搭配好裝、方便拿取的包身設計，是相當實用又流行的款式，很適合作為七夕情人禮。

Longchamp今年七夕主打「編織幸福」來傳遞愛意，推薦以品牌標誌性的Le Pliage皮革打造的Epure水桶包系列。此系列包款是從巴黎小酒館椅子上的多色藤條編織汲取靈感，以牛皮編織設計構築出立體感十足的水桶包身，共有3款不同色調，各以橘、米、玫瑰粉為主調，優雅清新。而且Epure系列不使用新皮料來做創作，而是以Longchamp製作包款皮件後的剩餘皮料所製成，落實永續時尚美意

受到今年的年度色「長春花藍」影響，淡淡的丁香紫無疑也成為近幾季最受歡迎的色彩之一。Tory Burch旗下T Monogram壓紋迷你水桶包，也全新打造了丁香紫的配色，展現淡雅情調，也象徵柔和美好的情意。而Marc Jacobs也首次打造了水桶包新品，以皮革、夏日海灘巾兩種不同材質來呈現，前者搭配有提把設計，附上雅致的皮革細長背帶，可以手挽著或是率性的背上肩、斜背，後者搭配同色織紋寬背帶，俏麗可愛。

Longchamp今年七夕主打「編織幸福」來傳遞愛意，推薦以品牌標誌性的Le Pliage皮革打造的Epure水桶包系列。圖／Longchamp提供
Longchamp今年七夕主打「編織幸福」來傳遞愛意，推薦以品牌標誌性的Le Pliage皮革打造的Epure水桶包系列。圖／Longchamp提供
超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）搭配Marc Jacobs陽光黃The Terry系列水桶包，13,900元。圖／Marc Jacobs提供
超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）搭配Marc Jacobs陽光黃The Terry系列水桶包，13,900元。圖／Marc Jacobs提供
香芋紫皮革水桶包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
香芋紫皮革水桶包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
Epure系列手提包 (玫瑰粉色)，17,800元。圖／Longchamp提供
Epure系列手提包 (玫瑰粉色)，17,800元。圖／Longchamp提供
Monogram圖紋水桶包，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
Monogram圖紋水桶包，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
Epure系列手提包 (橘色)，17,800元。圖／Longchamp提供
Epure系列手提包 (橘色)，17,800元。圖／Longchamp提供
甜柿橘皮革水桶包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
甜柿橘皮革水桶包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
Epure系列手提包 (米色)，17,800元。圖／Longchamp提供
Epure系列手提包 (米色)，17,800元。圖／Longchamp提供
丁香紫T Monogram壓紋迷你水桶包，20,900元。圖／Tory Burch提供
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七夕

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