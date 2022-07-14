把心意編織進去 七夕挑一款Longchamp水桶包送給她吧！

七夕情人節即將到來，如何恰到好處表達心意是許多人心中的大難題，為對方挑選禮物時，若能一次滿足浪漫和實際兩種面向，那就是絕對不會出錯的！以包款為例，今年吹起「水桶包」熱潮，帶著休閒、度假感的風格搭配好裝、方便拿取的包身設計，是相當實用又流行的款式，很適合作為七夕情人禮。

Longchamp今年七夕主打「編織幸福」來傳遞愛意，推薦以品牌標誌性的Le Pliage皮革打造的Epure水桶包系列。此系列包款是從巴黎小酒館椅子上的多色藤條編織汲取靈感，以牛皮編織設計構築出立體感十足的水桶包身，共有3款不同色調，各以橘、米、玫瑰粉為主調，優雅清新。而且Epure系列不使用新皮料來做創作，而是以Longchamp製作包款皮件後的剩餘皮料所製成，落實永續時尚美意