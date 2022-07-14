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王淨小露纖腰尬「勘吉」搶鏡 與中谷美紀撞同款珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Rose des Vents羅盤玫瑰縞瑪瑙鑽石玫瑰金長項鍊。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰縞瑪瑙鑽石玫瑰金長項鍊。圖／DIOR提供

台灣新生代女星王淨是當今的時尚寵兒，她在IG公開分享自己登上本月份台灣時尚雜誌《MILK X》封面故事的照片，笑說因為自己的米格魯「勘吉」實在太懂搶鏡，喧賓奪主成為這次封面拍攝的主角。為了讓大家知道真正的主角是她，王淨還特地發了另一篇圖輯並hashtag 「without勘」，像是跟自己的狗兒子爭寵，相當爆笑。而這次的拍攝中她也特地配戴了Dior珠寶中最具有幸運力量的Rose des Vents羅盤玫瑰系列，並露出一截健美的腹部側腰，散發自然的性感魅力。

Rose des Vents系列珠寶，是Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane以羅盤玫瑰造型重新演繹Dior先生的幸運符碼「八芒星」圖騰，可雙面配戴，被交纏的稻穗環繞的飾牌，一面是各色繽紛活潑的硬寶石，另一面則裝飾羅盤玫瑰圖案，傳說能指引方向、不致迷失，整體設計優雅簡練搭配度高。不僅王淨，日本輕熟女星代表人物中谷美紀，日前在IG上也配戴了這系列的長項鍊，與知名的韓國極簡藝術大師李禹煥合照，大力為這位她心目中最敬愛的藝術家即將於六本木開幕的個展宣傳。

王淨與中谷美紀配戴Dior Rose des Vents珠寶。圖／摘自藝人IG
王淨與中谷美紀配戴Dior Rose des Vents珠寶。圖／摘自藝人IG
Rose des Vents Rose Celeste月亮黃K金鑽石戒指，12萬3,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents Rose Celeste月亮黃K金鑽石戒指，12萬3,000元。圖／DIOR提供
中谷美紀配戴Dior Rose des Vents珠寶與知名藝術加家李禹煥合照。圖／摘自藝人IG
中谷美紀配戴Dior Rose des Vents珠寶與知名藝術加家李禹煥合照。圖／摘自藝人IG
王淨配戴Dior Rose des Vents珠寶登上台灣時尚雜誌《MILK X》封面。圖／摘自藝人IG
王淨配戴Dior Rose des Vents珠寶登上台灣時尚雜誌《MILK X》封面。圖／摘自藝人IG
王淨配戴Dior Rose des Vents珠寶登上台灣時尚雜誌《MILK X》封面。圖／摘自藝人IG
王淨配戴Dior Rose des Vents珠寶登上台灣時尚雜誌《MILK X》封面。圖／摘自藝人IG
Rose des Vents羅盤玫瑰黃金與珍珠母貝鑽石耳環，11萬4,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃金與珍珠母貝鑽石耳環，11萬4,000元。圖／DIOR提供
王淨配戴Dior Rose des Vents珠寶登上台灣時尚雜誌《MILK X》封面。圖／摘自藝人IG
王淨配戴Dior Rose des Vents珠寶登上台灣時尚雜誌《MILK X》封面。圖／摘自藝人IG
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石長項鍊，74萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石長項鍊，74萬元。圖／DIOR提供

珠寶 Dior

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