王淨小露纖腰尬「勘吉」搶鏡 與中谷美紀撞同款珠寶
台灣新生代女星王淨是當今的時尚寵兒，她在IG公開分享自己登上本月份台灣時尚雜誌《MILK X》封面故事的照片，笑說因為自己的米格魯「勘吉」實在太懂搶鏡，喧賓奪主成為這次封面拍攝的主角。為了讓大家知道真正的主角是她，王淨還特地發了另一篇圖輯並hashtag 「without勘」，像是跟自己的狗兒子爭寵，相當爆笑。而這次的拍攝中她也特地配戴了Dior珠寶中最具有幸運力量的Rose des Vents羅盤玫瑰系列，並露出一截健美的腹部側腰，散發自然的性感魅力。
Rose des Vents系列珠寶，是Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane以羅盤玫瑰造型重新演繹Dior先生的幸運符碼「八芒星」圖騰，可雙面配戴，被交纏的稻穗環繞的飾牌，一面是各色繽紛活潑的硬寶石，另一面則裝飾羅盤玫瑰圖案，傳說能指引方向、不致迷失，整體設計優雅簡練搭配度高。不僅王淨，日本輕熟女星代表人物中谷美紀，日前在IG上也配戴了這系列的長項鍊，與知名的韓國極簡藝術大師李禹煥合照，大力為這位她心目中最敬愛的藝術家即將於六本木開幕的個展宣傳。
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