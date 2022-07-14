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周杰倫MV小胖弟變FENDI大使 許光漢這是什麼勵志故事？

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
許光漢成為FENDI最新的品牌形象大使。圖／FENDI提供
許光漢成為FENDI最新的品牌形象大使。圖／FENDI提供

這幾年最受矚目的台灣男星許光漢，靠著多部熱門台劇成為當紅炸子雞，接著跨足音樂界當歌手，可以說是工作滿檔。雖然日前在第33屆金曲獎中錯失最佳新人獎項，但是馬上就有新的身份—被時尚品牌FENDI宣佈為最新的品牌形象大使！

許光漢自2016年開始參與《植劇場》系列，在《戀愛沙塵暴》、《姜老師，妳談過戀愛嗎？》中都有演出，其中後者讓他入圍第52屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，演技不容小覷。之後演出《1006的房客》、《罪夢者》等劇，直到2019參演電影《陽光普照》、戲劇《想見你》才真正爆紅，而且更紅到日本、韓國等地，登上各時尚雜誌等，人氣火熱程度甚至讓一票粉絲發揮偵探精神，挖出周杰倫在2003年推出的歌曲《三年二班》，發現MV中的小胖男孩就是許光漢小時候，這件事也成為許多粉絲間流傳的趣聞。

正式看中許光漢在亞洲的知名度，FENDI之前就曾多次邀請他參與品牌相關活動，穿上設計師打造的服飾展現陽光帥氣的氣質。這次選擇由他擔任品牌大使，FENDI表示，期許能以他溫文爾雅的內在力量與陽光純凈的外在形象為品牌注入全新活力，展現品牌對經典的傳承和對創新的無限追求。

許光漢演出「想見你」後大紅。圖／衛視中文台提供
許光漢演出「想見你」後大紅。圖／衛視中文台提供
許光漢首度出輯就入圍金曲33新人獎。圖／OPPO提供
許光漢首度出輯就入圍金曲33新人獎。圖／OPPO提供
許光漢成為FENDI最新的品牌形象大使。圖／FENDI提供
許光漢成為FENDI最新的品牌形象大使。圖／FENDI提供
許光漢成為FENDI最新的品牌形象大使。圖／FENDI提供
許光漢成為FENDI最新的品牌形象大使。圖／FENDI提供
許光漢小時候曾演出周杰倫2003年推出的歌曲《三年二班》MV。圖／摘自YOUTUBE
許光漢小時候曾演出周杰倫2003年推出的歌曲《三年二班》MV。圖／摘自YOUTUBE
圖／FENDI提供、摘自YOUTUBE
圖／FENDI提供、摘自YOUTUBE

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