周杰倫MV小胖弟變FENDI大使 許光漢這是什麼勵志故事？

這幾年最受矚目的台灣男星許光漢，靠著多部熱門台劇成為當紅炸子雞，接著跨足音樂界當歌手，可以說是工作滿檔。雖然日前在第33屆金曲獎中錯失最佳新人獎項，但是馬上就有新的身份—被時尚品牌FENDI宣佈為最新的品牌形象大使！

許光漢自2016年開始參與《植劇場》系列，在《戀愛沙塵暴》、《姜老師，妳談過戀愛嗎？》中都有演出，其中後者讓他入圍第52屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，演技不容小覷。之後演出《1006的房客》、《罪夢者》等劇，直到2019參演電影《陽光普照》、戲劇《想見你》才真正爆紅，而且更紅到日本、韓國等地，登上各時尚雜誌等，人氣火熱程度甚至讓一票粉絲發揮偵探精神，挖出周杰倫在2003年推出的歌曲《三年二班》，發現MV中的小胖男孩就是許光漢小時候，這件事也成為許多粉絲間流傳的趣聞。