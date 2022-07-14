骷髏、飛輪、浮世繪 手腕上的傳家之寶

每個家庭可能多少都有一項有形或無形的傳家之寶。也許是一項代代相傳的家族傳統、一份先人留下的美德與風骨，也可以是一只手腕上的微型藝術。近日萬寶龍（Montblanc）、積家（Jaeger-LeCoultre）與崑崙（Corum）不約而同推出了特殊主題的限量腕表，以古典或當代的殊異美感，成為值得傳家的珍藏逸品。

萬寶龍的明星傳承系列的鏤空懸浮外置陀飛輪腕表，從1706年人類首次登頂、也是品牌精神原點的白朗峰（Mont Blanc）出發，將山巔的靄靄白雪絕景，以精湛的微型雕刻工藝還原於偏心的時間面盤。萬寶龍自製的手動上鍊機芯MB M18.69並具備專利外置陀飛輪，鏤空的形式更宛如行走在蒼茫的雪景山際、美不勝收，全世界限量8只，絕對有珍稀、傳家的價值所在，訂價為16萬8,000歐元、折合台幣約503元，並不包含關稅。

崑崙（CORUM）則推出受到已過世老總裁Severin Wunderman啟發的Bubble 47 Skull X-Ray腕表，猶如X光照射後的骷髏，並非帶來死亡的恫嚇、反而是提醒人們時刻流失的生命與當下，更要益發珍惜。表款除了是紀念該系列問世21年的重要之作，全球限量666只、零售訂價約14萬3,000元。

同樣帶來「稍縱即逝」觀念的還有積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso系列的Tribute Enamel Hokusai Amida Falls腕表。表款二度以浮世繪名家、葛飾北齋的版畫名作「木曾路ノ奥阿弥陀の滝」為主題，該系列出自全幅八件的「諸國瀧廻リ」系列；2021年時積家也曾推出屬於「諸國瀧廻リ」系列中、以「下野黒髪山きりふりの滝」作品為面盤主題的Reverso表款。值得一提的是：該系列完成的時間為日本天保4年，正巧為積家創廠的西元1833年，是低調的巧合。