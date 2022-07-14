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佳士得2022上半年總成交達美元41億 創2015年來新高

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
安迪沃荷的「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，於紐約佳士得以1.95億美元成交（約57.8億台幣）成為拍賣史上最高價的20世紀藝術品。圖／佳士得提供
安迪沃荷的「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，於紐約佳士得以1.95億美元成交（約57.8億台幣）成為拍賣史上最高價的20世紀藝術品。圖／佳士得提供

自2018年中美貿易戰以來，全球因新冠疫情爆發、烏俄戰爭爆發等，經濟狀況持續不穩定。不過，藝術市場卻隨著資訊全球化、新世代藏家崛起、以及特定地區發展而持續成長，其中一指標就是國際拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s），在日前發表的佳士得亞太區上半年度業績線上記者會上，公布今年上半年總業績達美元41億，為2015年來新高，其中普普大師安迪沃荷《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》於5月初於紐約以1.95億美元天價刷新二十世紀藝術作品成交紀錄，是上半年拍賣場上最高價的藝術作品。

佳士得行政總裁施俊安歸納全球拍賣市場有幾大重點。一是單一知名藏家的專場拍賣受到熱烈歡迎，拍品的來歷為新世代藏家所重視。隨著疫情而加快速度推出的各式數位化服務，包括拍品鑑賞、線上競標、現場直播等，吸引了大量新客戶及年輕客戶參與，上半年所有買家中30%為首次參與佳士得拍賣，當中34%為千禧新世代買家，比去年成長3%。也因為新世代藏家的投入，多元化新晉年輕藝術家在二手市場上竄起。除此之外，慈善拍賣今年也吸引了大量競標，主題展售會的策劃也推動私人洽購締造去過去5年來的次高業績。

亞洲區總裁龐智鋒（Francis Belin）更進一步解說，這半年亞洲拍場成交總額達4.87億美元，為史上第二高，成交項目比率更高達93%，超越全球平均87%。以門類而言，表現最傑出的為現當代藝術與精品：20/21世紀藝術系列拍賣總交總額為2.31億美元，為此類別史上第二高成交總額；精品則以1.28億美元創下自2015年來的新高，全球精品的總成交額有40%來自亞洲買家的貢獻。亞洲藏家輪廓較為年輕，全球千禧新世代買家的貢獻度就有2/3來自亞洲。亞洲的買家以大中華區為主，韓與東南亞也持續成長。也因此，佳士得下半年將會以香港為中心，推動更多而廣泛的北京與上海拍前預展。

佳士得 疫情 代買

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