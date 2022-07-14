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南投半山夢工廠試營運5天就收費 搶先體驗遊客失望

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
半山夢工廠打造10層樓高生命樹，傳達環保理念。圖／本報資料照片
半山夢工廠打造10層樓高生命樹，傳達環保理念。圖／本報資料照片

樹德企業斥資30億元在南投縣南崗工業區打造「半山夢工廠」，8日試營運開放參觀，10層樓高的木構「生命樹」成為話題。

昨天卻公告進入夢工廠需收150元門票，讓遊客有些失望。樹德表示，為了提供遊客舒適參觀空間和體驗才收費，雖然措施還不完美，會努力檢討和調整，提供遊客更好的服務。

樹德是國內收納設計製造龍頭，花了10年在南崗工業區工業南6路6號打造「半山夢工廠」，並以電影「阿凡達」概念，設計高30.8公尺的巨大木構「生命樹」，引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，許多南投民眾期待半山夢工廠能成為南投觀光旅遊新亮點。

半山夢工廠8日起開放參觀，等廠商完整進駐，將在12月23日啟用營業。這幾天試營運，吸引許多民眾搶先體驗，看到室內木構生命樹的壯闊設計，遊客都相當震撼，也認同樹德傳達的環保人本理念。

不過，試營運參觀僅5天，半山夢工廠便公告13日起入場參觀平日每人收費150元、假日200元，提供平日消費抵用券150元、假日100元，讓遊客有舒適的參觀空間和體驗感受。

有民眾對收費公告有些失望，認為半山夢工廠有些地方還在施工，很多櫃位也還沒有廠商進駐，入場150元可抵消費，但也有限制項目，也沒提供身障者和在地民眾優惠，試營運階段就收費太早也不夠完善，應等營業後再收費。

也有民眾肯定業者投入30億資金，為南投打造匯集餐飲、品牌和文創的優質休閒空間，也希望半山夢工廠成為南投新地標。

樹德企業表示，半山夢工廠試營運階段，很多措施還不盡完善，會聽取遊客和民眾意見，針對營運和入場檢討改進，也希望大家踴躍提供建議做為參考，提供遊客更好的體驗。

樹德半山夢工廠昨天公告即日入廠收費，但提供消費抵用券。圖／讀者提供
樹德半山夢工廠昨天公告即日入廠收費，但提供消費抵用券。圖／讀者提供
樹德企業在半山夢工廠打造10層樓高木構生命樹讓遊客驚嘆。圖／本報資料照片
樹德企業在半山夢工廠打造10層樓高木構生命樹讓遊客驚嘆。圖／本報資料照片

南投

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