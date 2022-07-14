僅此一瓶！輕井澤1970絕響50年NFT特別版 開放競標

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屢次在國際拍賣會中創下驚人拍賣價格的日本輕井澤威士忌，正式跨足數位市場，與主打珍稀葡萄酒及烈酒DTC NFT 的交易平台BlockBar合作，將2021年年底所推出的全世界最後一桶的超高年份「輕井澤1970絕響50年」211瓶中的一瓶，製作成全球首枚、同時也是至今世界僅有的一枚限量版輕井澤威士忌NFT，於BlockBar 官網平台以拍賣方式發售。

由於去年年底推出的211瓶「輕井澤1970絕響50年」為黑白二色瓶標，買家均以二瓶一組購入，而這絕無僅有的1瓶NFT限量版，將以藏青色瓶標呈現出輕井澤蒸餾廠一貫的高雅、奢華卻低調的品牌形象。

華緯國際黃培峻表示：「由於輕井澤是已關廠的蒸餾廠，每銷售一瓶就是一個傳奇的結束，因此我們對於合作對象非常謹慎；因為輕井澤不可複制性與特殊性我們覺得以NFT銷售可以確保買家的權益，因此很想嚐試。這次與BlockBar合作最大的考慮就是該公司對於烈酒產品的專門性，對於產品來源、品質的嚴格控管，我們希望能藉由他們的專業，為輕井澤再造傳奇 。」

「輕井澤1970絕響50年 NFT 特別版」瓶標設計以獨特的藏青色搭配金色筆觸大氣堂堂，並且封裝於雞翅木製的盒中，盒蓋上刻鉻著双雲大師強勁有力的「絕響」二字，盒子正面有著寓意「絕響」雷鳴閃電刻紋，同時，亦附有由蘇格蘭著名精工玻璃公司Glencairn所量身特製的水晶品飲杯，精心打造絕響一刻。

「輕井澤1970絕響50年NFT特別版」即日起至7月19日清晨5時，在 BlockBar官網平台以拍賣競價方式發售，將以美金75,000元、約合台幣225萬元起標，得標者可選擇採用一般法定貨幣或虛擬乙太幣（ETH）支付（若使用 ETH則必須先將虛擬錢包系統與BlockBar平台串連），並在7月19日清晨5時起算兩小時內完成全額付款，匯率即於結構當日匯率計算，詳細條約及規章可參考www.BlockBar.com。