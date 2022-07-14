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仙女與天后隔空比美！IU李知恩展露筆直小腿曲線、蔡依林辣秀雪白大腿
IU李知恩先前因為電影「嬰兒轉運站」首度前往坎城影展，當踏上紅毯時展現高雅有如精靈落入凡間的氣質，讓粉絲們與眾家媒體都為之驚艷！而她擔任品牌形象大使的New Balance也不忘緊跟熱度，曝光新美照，穿上復古球鞋，秀出筆直小腿線條。而天后蔡依林同樣腳踩代言的PUMA新鞋，搭配膝上短褲，在新形象大片裡，露出雪白大腿，姣好身材，讓人忍不住驚呼。
在2020年時，New Balance和高端潮牌Aime Leon Dore合作，推出以經典BB550款的復古籃球鞋，喚起了品牌粉絲的回憶，引起熱烈討論。於是在今年，New Balance就回應市場需求，正式讓BB550款球鞋回歸，並邀請形象大使IU親自演繹。品牌從經典配色取材，同時致敬美式街頭籃球文化，利用白色為基底的鞋身加上鮮明的色彩點綴，分別推出岩石灰、夕陽橘及湛藍黃配色。鞋面以皮革拼接網布，加上鞋身局部的透氣孔，搭配 TPU 鞋跟、EVA緩衝中底及強化型橡膠外底；同時，鞋側有著「 N 」徽標和550字樣，俐落中帶出鞋款明顯識別。
夏季到來，PUMA以 FUTRO （Future+Retro）新復古未來主義為設計靈感，推出全新配色 RC BLAZE鞋款，並交由代言人蔡依林詮釋。而為了呼應鞋款色彩，在形象大片裡，蔡依林身穿丹寧服飾單品來搭配，凸顯視覺的清涼感之外，身穿膝上短褲的她更不惜秀出雪白大腿，讓人又不免覺得「好辣！」全新的PUMA TRC BLAZE鞋以純白透氣網布、米色質感麂皮、漾藍皮革及水藍TPU裁片等海洋色彩異材質拼接鞋面，延續一體成型的襪套式結構搭配不對稱綁帶前衛設計，加入鞋舌果凍 TPU拉環為炎熱的夏天帶來沁涼視覺，鞋底及鞋舌TRC文字特別使用桃紅色點綴其中，成為整體設計亮點。
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