仙女與天后隔空比美！IU李知恩展露筆直小腿曲線、蔡依林辣秀雪白大腿

IU李知恩先前因為電影「嬰兒轉運站」首度前往坎城影展，當踏上紅毯時展現高雅有如精靈落入凡間的氣質，讓粉絲們與眾家媒體都為之驚艷！而她擔任品牌形象大使的New Balance也不忘緊跟熱度，曝光新美照，穿上復古球鞋，秀出筆直小腿線條。而天后蔡依林同樣腳踩代言的PUMA新鞋，搭配膝上短褲，在新形象大片裡，露出雪白大腿，姣好身材，讓人忍不住驚呼。

在2020年時，New Balance和高端潮牌Aime Leon Dore合作，推出以經典BB550款的復古籃球鞋，喚起了品牌粉絲的回憶，引起熱烈討論。於是在今年，New Balance就回應市場需求，正式讓BB550款球鞋回歸，並邀請形象大使IU親自演繹。品牌從經典配色取材，同時致敬美式街頭籃球文化，利用白色為基底的鞋身加上鮮明的色彩點綴，分別推出岩石灰、夕陽橘及湛藍黃配色。鞋面以皮革拼接網布，加上鞋身局部的透氣孔，搭配 TPU 鞋跟、EVA緩衝中底及強化型橡膠外底；同時，鞋側有著「 N 」徽標和550字樣，俐落中帶出鞋款明顯識別。

IU李知恩詮釋New Balance BB550復古籃球鞋。圖／New Balance提供

夏季到來，PUMA以 FUTRO （Future+Retro）新復古未來主義為設計靈感，推出全新配色 RC BLAZE鞋款，並交由代言人蔡依林詮釋。而為了呼應鞋款色彩，在形象大片裡，蔡依林身穿丹寧服飾單品來搭配，凸顯視覺的清涼感之外，身穿膝上短褲的她更不惜秀出雪白大腿，讓人又不免覺得「好辣！」全新的PUMA TRC BLAZE鞋以純白透氣網布、米色質感麂皮、漾藍皮革及水藍TPU裁片等海洋色彩異材質拼接鞋面，延續一體成型的襪套式結構搭配不對稱綁帶前衛設計，加入鞋舌果凍 TPU拉環為炎熱的夏天帶來沁涼視覺，鞋底及鞋舌TRC文字特別使用桃紅色點綴其中，成為整體設計亮點。

蔡依林演繹PUMA Classics Denim造型背心980元、高腰短褲1,480元、TRC Blaze鞋3,680元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹PUMA Classics Denim短袖T恤1,080元、高腰短褲1,480元、TRC Blaze鞋3,680元、子母側背小包1,380元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹PUMA Classics Denim造型背心980元、高腰短褲1,480元、TRC Blaze鞋3,680元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹PUMA Classics Denim短袖T恤1,080元、高腰短褲1,480元、TRC Blaze鞋3,680元、子母側背小包1,380元。圖／PUMA提供

IU李知恩詮釋New Balance BB550復古籃球鞋。圖／New Balance提供

IU李知恩詮釋New Balance BB550復古籃球鞋。圖／New Balance提供

IU李知恩詮釋New Balance BB550復古籃球鞋。圖／New Balance提供

New Balance BB550復古籃球鞋3,680元。圖／New Balance提供