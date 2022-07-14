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把蔦屋書店變成辦公室 南港SHARE LOUNGE場域空間亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SHARE LOUNGE南港店窗台區。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店窗台區。圖／潤泰集團提供

因應遠距工作趨勢而生，日本蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE推出的SHARE LOUNGE至今在日本已展店14家，潤泰集團引進台灣首家SHARE LOUNGE松山店於2021年8月正式開幕，接著選擇在全台最大的TSUTAYA BOOKSTORE南港店再拓點，並於今日正式開幕，南港SHARE LOUNGE共112坪，共提供88席座位，除了有多元功能設計的座位區，南港店也推出適合商務人士、需專注的工作者，特別推出「半個室」個人半開放包廂。

其中TSUTAYA BOOKSTORE南港店也成為全台最早營業的分店，書店物販及SHARE LOUNGE服務每日於上午8:30即對外營業。SHARE LOUNGE自開幕日起推出「平日早鳥優惠方案」，周一至周五工作日中午12:00前使用的時段皆以「半價」計費。

SHARE LOUNGE南港店共享空間基本計費方式與松山店相同，一小時方案180元、延長30分鐘90元，一日640元，若預計停留超過3個小時可選擇一日方案最划算。台灣每小時的定價約是日本的7折，SHARE LOUNGE提供多款點心、堅果及咖啡茶飲等，方案期間皆可自由取用，除了工作外，也可閱覽書店書籍，若要拿書店書籍到座位閱覽，一次以攜帶三本為上限。

行動工作者平時到咖啡店工作最需要的就是電源插座，SHARE LOUNGE全店備有高速WIFI、座位區皆具備插座電源，也提供像是手機充電線、檯燈、印表機等各項工作便利的設施。SHARE LOUNGE南港店也特別規劃半個室服務，適合需要專心工作的族群，另有適合舉行大型會議或是進行小組腦力激盪的會議空間。

開幕期間7月15日至9月30日，TSUTAYA BOOKSTORE與SHARE LOUNGE南港店同慶，單日書店或茶屋單筆消費滿1,000元贈送SHARE LOUNGE 30分鐘延時券;單筆消費滿1,500元贈送SHARE LOUNGE 60分鐘體驗券。憑SHARE LOUNGE吊牌或SHARE LOUNGE消費發票明細至WIRED CHAYA茶屋南港店內用餐可享7折優惠。

SHARE LOUNGE南港店半個室。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店半個室。圖／潤泰集團提供
TSUTAYA BOOKSTORE南港店書牆。圖／潤泰集團提供
TSUTAYA BOOKSTORE南港店書牆。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店會議室空間。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店會議室空間。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店沙發區。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店沙發區。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店空間。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店空間。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店點心區。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店點心區。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店長沙發區。圖／潤泰集團提供
SHARE LOUNGE南港店長沙發區。圖／潤泰集團提供
TSUTAYA BOOKSTORE南港店成為全台最早營業的分店，書店物販及SHARE LOUNGE服務每日於上午8:30即對外營業。圖／潤泰集團提供
TSUTAYA BOOKSTORE南港店成為全台最早營業的分店，書店物販及SHARE LOUNGE服務每日於上午8:30即對外營業。圖／潤泰集團提供

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