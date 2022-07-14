把蔦屋書店變成辦公室 南港SHARE LOUNGE場域空間亮相

因應遠距工作趨勢而生，日本蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE推出的SHARE LOUNGE至今在日本已展店14家，潤泰集團引進台灣首家SHARE LOUNGE松山店於2021年8月正式開幕，接著選擇在全台最大的TSUTAYA BOOKSTORE南港店再拓點，並於今日正式開幕，南港SHARE LOUNGE共112坪，共提供88席座位，除了有多元功能設計的座位區，南港店也推出適合商務人士、需專注的工作者，特別推出「半個室」個人半開放包廂。

其中TSUTAYA BOOKSTORE南港店也成為全台最早營業的分店，書店物販及SHARE LOUNGE服務每日於上午8:30即對外營業。SHARE LOUNGE自開幕日起推出「平日早鳥優惠方案」，周一至周五工作日中午12:00前使用的時段皆以「半價」計費。

SHARE LOUNGE南港店共享空間基本計費方式與松山店相同，一小時方案180元、延長30分鐘90元，一日640元，若預計停留超過3個小時可選擇一日方案最划算。台灣每小時的定價約是日本的7折，SHARE LOUNGE提供多款點心、堅果及咖啡茶飲等，方案期間皆可自由取用，除了工作外，也可閱覽書店書籍，若要拿書店書籍到座位閱覽，一次以攜帶三本為上限。

行動工作者平時到咖啡店工作最需要的就是電源插座，SHARE LOUNGE全店備有高速WIFI、座位區皆具備插座電源，也提供像是手機充電線、檯燈、印表機等各項工作便利的設施。SHARE LOUNGE南港店也特別規劃半個室服務，適合需要專心工作的族群，另有適合舉行大型會議或是進行小組腦力激盪的會議空間。

開幕期間7月15日至9月30日，TSUTAYA BOOKSTORE與SHARE LOUNGE南港店同慶，單日書店或茶屋單筆消費滿1,000元贈送SHARE LOUNGE 30分鐘延時券;單筆消費滿1,500元贈送SHARE LOUNGE 60分鐘體驗券。憑SHARE LOUNGE吊牌或SHARE LOUNGE消費發票明細至WIRED CHAYA茶屋南港店內用餐可享7折優惠。