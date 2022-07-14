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基隆湖海灣喵喵咖啡遊客服務站啟用 無敵海景友善竉物

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆湖海灣喵喵咖啡遊客服務站啟用，有無敵海景且為友善竉物餐廳。圖／北觀處提供
基隆湖海灣喵喵咖啡遊客服務站啟用，有無敵海景且為友善竉物餐廳。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處為加強基隆、北海岸旅遊休憩品質及遊客服務，6月底完成整建湖海灣遊客服務站，由喵喵咖啡承租經營，提供旅遊諮詢服務，旁邊是一覽無遺的遼闊海景，可以喝杯咖啡、觀賞喵喵餵食秀。

北觀處表示，從外木山漁港至大武崙澳底漁村之間，長約4公里的湖海路，是基隆市轄區僅存最長的天然海岸。湖海灣介於大武崙澳底沙灘與新北市萬里區間， 海岸礁岩長年經海水沖蝕，形成各式各樣特殊形狀的礁石，腹地範圍廣闊，視野相當好。

遊客在湖海灣除可飽覽海天一色風光外，沿著自行車步道行走，還可遠眺基隆嶼、看大船入港，是休閒及健行的最佳地點。旁邊就是有大武崙沙灘，是基隆市唯一的沙灘，風景幽靜，砂質潔白澄淨，近日夏日戲水人潮很多。沿線並有多家的海產餐廳等，是適合夏日全家出遊的好地方。

北觀處副處長游麗玉說，湖海灣喵喵咖啡遊客服務站是竉物友善景點餐廳，是用餐、聚會的好地方，也可觀賞喵喵餵食秀，並提供旅遊諮詢、旅遊摺頁索取、緊急事故通報、自行車免費打氣等服務，歡迎遊客多加利用。

遊客到此可以一邊品嘗咖啡、茶飲，一邊聆聽海濤聲，也可以詢問旅遊資訊，營業時間為下午2到晚間7時，假日至晚間8時，每周一、四公休。

基隆湖海灣喵喵咖啡遊客服務站啟用，有無敵海景且為友善竉物餐廳。圖／北觀處提供
基隆湖海灣喵喵咖啡遊客服務站啟用，有無敵海景且為友善竉物餐廳。圖／北觀處提供
基隆湖海灣喵喵咖啡遊客服務站啟用，有無敵海景且為友善竉物餐廳。圖／北觀處提供
基隆湖海灣喵喵咖啡遊客服務站啟用，有無敵海景且為友善竉物餐廳。圖／北觀處提供
基隆湖海灣喵喵咖啡遊客服務站啟用，有無敵海景且為友善竉物餐廳。圖／北觀處提供
基隆湖海灣喵喵咖啡遊客服務站啟用，有無敵海景且為友善竉物餐廳。圖／北觀處提供
基隆湖海灣喵喵咖啡遊客服務站啟用，有無敵海景且為友善竉物餐廳。圖／北觀處提供
基隆湖海灣喵喵咖啡遊客服務站啟用，有無敵海景且為友善竉物餐廳。圖／北觀處提供

基隆嶼 咖啡 沙灘

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