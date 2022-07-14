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桃園楊梅音樂、小農市集周六登場 更有集點送好禮活動

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
本月16日周六楊梅區公所將在下午6時於楊梅四維兒童公園旁草地辦理「2022梅市．響樂去系列活動」。圖／楊梅區公所提供
本月16日周六楊梅區公所將在下午6時於楊梅四維兒童公園旁草地辦理「2022梅市．響樂去系列活動」。圖／楊梅區公所提供

炎炎夏日即將到來，本月16日周六楊梅區公所將在下午6時於楊梅四維兒童公園旁草地辦理「2022梅市．響樂去系列活動」，邀請歌手演出，結合超值集點活動、野餐風格特色布置及小農文創市集展售，讓民眾有個美好的仲夏夜。

楊梅區公所改變以往中秋晚會形式，採小農文創市集，結合草地音樂會作為主軸，展現不一樣的楊梅藝文新風味，活動當天將會邀請詩人歌手許含光、網路超高人氣歌手鄧福如及知名民歌手于台煙等，現場接力獻唱。

楊梅區公所表示，現場更邀請桃園小農、青農、藝術者與文創業者，共30攤特色攤位，組成在地小農文創市集，讓民眾能邊逛市集邊欣賞精彩演出。

至於超值集點活動，民眾可至服務台領取集章券，至市集消費即可集1點，集滿3點，可至服務台兌換限量的折疊式提袋野餐墊1個，更有其他打卡送禮品等限量好康，使參與民眾擁有物超所值的感受。

楊梅區公所說，希望藉由活動，使民眾揮別疫情陰霾，也使本區擁有個一年一度快樂聚會的音樂場域，累積楊梅在地文化資本之餘，也活絡在地產業及提升藝文風氣。

文創 野餐

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