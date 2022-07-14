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來去漁村住一晚 漁業署夏季旅展推漁村旅遊兼賣石斑

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
2022台北國際夏季旅展將於7月15日至18日在台北世貿一館展出，農委會漁業署再其中打造「漁村慢時光」特色展區，邀請了來自台灣各地的漁會、社區協會、旅行社等十餘家廠商聯合展出，讓國人體驗各地漁村的多元風貌。圖／漁業署提供
2022台北國際夏季旅展將於7月15日至18日在台北世貿一館展出，農委會漁業署再其中打造「漁村慢時光」特色展區，邀請了來自台灣各地的漁會、社區協會、旅行社等十餘家廠商聯合展出，讓國人體驗各地漁村的多元風貌。圖／漁業署提供

2022台北國際夏季旅展將於7月15日至18日在台北世貿一館展出，農委會漁業署再其中打造「漁村慢時光」特色展區，邀請了來自台灣各地的漁會、社區協會、旅行社等十餘家廠商聯合展出，讓國人體驗各地漁村的多元風貌。

漁業署表示，為推廣漁村特色旅遊，透過各種老少咸宜的互動設計，讓民眾能有機會親身參與去體驗漁村相關的活動，現場亦展售美味的在地漁特產品，包含各地的國產冷凍鮮魚、特色漁產及海味零嘴供選購，走一趟旅展不僅有趣好玩，更能新鮮好吃帶著走。

漁業署說，參與今年「漁村慢時光」漁村旅遊推廣區展出的旅遊業者，策劃了台灣特色漁村旅遊套票，讓民眾能深度接觸漁村文化，包含體驗手作虱目魚丸、古老的捕魚方式「牽罟」、討海人的便當「船仔飯」、漁人帶你走訪挑魚買魚、港邊鮮魚大餐等等，體驗漫遊漁村文化。

漁業署表示，多樣化的漁村遊程，更可結合各地的水稻田、自行車、溫泉、古蹟等成為當地特色旅遊，讓民眾藉由身臨其境的體驗漁村文化，在活動的樂趣當中，感受並瞭解臺灣漁村文化的永續價值。

漁業署說，「漁村慢時光」展區除了漁村旅遊推廣區，還有舞台廚藝教學、AR互動體驗區、五感體驗區、特色漁村明信片區及漁特產品展售區。運用AR互動科技，讓民眾在展區就搶先體驗漁村風光，還有可愛有趣的IG濾鏡漁村互動背景，手繪浮球及特製石花凍等沉浸式體驗手作活動，拉近民眾與漁村文化的距離。

受到今年石斑魚禁令影響，漁業署也在現場賣魚，由親民料理女王阿芳老師來直播，教民眾如何聰明料理；石斑富含膠原蛋白、優質蛋白質及多種維生素，尤其國產魚冷凍直送，鮮度保存口感更佳，現今多樣小包裝的選擇更是適合家庭自煮料理的最佳食材。

7月15日開幕當天中午12時許，蔡季芳老師與神秘嘉賓一同攜手進行石斑魚料理的開幕活動，阿芳老師將會親自示範如何用簡單快速的手法，將新鮮的國產石斑以一魚三吃的烹調上桌。可鎖定漁業署臉書。

漁業署 旅展 直播

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