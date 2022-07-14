家樂福中元節5大主題一站購足 首發元普渡NFT限量抽

超市量販年度大檔中元節即將到來，家樂福在疫情之後積極佈局線上線下全通路生態鏈，除了在門市、線上購物澎湃推出各式中元主題商品，更鼓勵民眾使用「家速配」快速到貨服務，主打最快1小時送到家。另外，更創通路之先，搭上元宇宙熱潮推出NFT，即日起量販店/線上購物滿2,000元、超市店購物滿888元，即有機會抽中限量發行NFT以及Oculus Quest 2 VR頭戴式主機。

家樂福元普渡NFT限量發行6,666個，7月29日起限量開抽，8月12日獨家驚喜賦能全面解盲，共有5款NFT設計，還有機會獲得家速配免運券、咖啡券、2022年度VIP資格等。還有百款商品買1送1、29大品牌會員專屬聯慶，會員專屬消費每滿499元贈紅利點數18,000點（等同現金60元）；量販店週六回饋日再升級，7月16日、7月23日使用家樂福錢包綁定家樂福聯名卡，單筆消費滿2,500元再享10%回饋；7月17日、7月24日會員專屬單筆消費量販店/線上購物滿2,000元、超市店購物滿888元享9折，幫你守護荷包抗通膨。

家樂福也盤點歷年中元暢銷品，透過客群分析與觀察，打造5大主題提供萬種商品隨選隨搭輕鬆拜，不管是公司行號必備的拜拜雙寶「乖乖」與「旺旺」，家庭採買滿足全家零食、正餐、食材調味料需求，還是懶人拜拜普度箱幫你整箱準備好、宮廟社區客製化擺桌方案，或想念出國滋味的民眾追求異國風情零食，都能在家樂福輕鬆買得好、買得巧。

今年家樂福也首次與300年歷史嘉邑城隍廟獨家合作，推出嘉邑城隍廟慶讚中元平安普度箱，每箱999元（全台限量200箱），以及天后 × 鎮瀾宮普度盒，內含12種商品加鎮瀾宮皮製限定贈品1個，每盒799元（全台限量3,000盒）；還有北港朝天宮、北港武德宮普度箱，跟家樂福獨家中元祈福箱每箱699元，還有集結統一商品的統一中元組合箱，每箱899元，不管實體門市或是拿起手機線上購物點一下都能輕鬆採買。