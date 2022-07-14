FRED 傳承法國珠寶工藝 為日常生活注入歡愉

把握當下的每一刻，用閃耀如蔚藍海岸明媚陽光的光芒和繽紛的色彩，為生活注入歡愉與幸福，是法國現代珠寶品牌FRED創立的初衷，也是創始人Fred Samuel窮其一生所追求的生活哲學。

不論是饒舌型男頑童MJ116、或戲劇天后楊謹華，FRED珠寶的遼闊的搭配性與能自然融入生活每個時分的獨特設計風格，都能完美地將不同世代的男性與女性、莊重嚴肅或輕鬆的時刻，轉化為最閃耀的瞬間。品牌更自即日起至7月21日止，特地從法國空運來台共101件高級珠寶，包括多件首度於台灣亮相的作品，於台北101旗艦專賣店舉辦首次公開的珠寶展，以活潑迷人的設計體現品牌豐富的創意和自由奔放的精神。

●中性百搭的設計

頑童MJ116在金曲獎紅毯上配戴的珠寶之一FORCE 10系列，不但是FRED最富盛名的經典，更是運動珠寶的濫觴之一。原創的手鍊，以帆船運動的纜繩與船錨組合成醒目簡潔、充滿力量、陽剛冒險風格。以精鋼、黃金或玫瑰金材質打造的鍊扣，得以配以不同或相同材質的纜繩，也可以雙色、雙材質交替混搭不同的造型，問世將近60年來不斷推陳出新，豐富的設計和超高的搭配性，風靡全球時尚男女。

這次高級珠寶展，特地帶來平常較為少見的奢華的款式，例如精選剔透優質的方長型切割鑽石鑲嵌而成的多圈款，為喜愛這款運動休閒風格的人提供更進階的選擇，點亮不同場的合穿搭。隨著愈來愈多男士重視日常珠寶的搭配，FRED也延伸出充滿力量感與陽剛氣息的男士珠寶Force 10 Winch系列，更進一步將帆船絞盤的設計融入其中。

●精湛工藝之作首度來台

雙環設計、形如雙紐線「∞」的圖案的Chance Infinie系列，既代表無限潛能，又似數字「8」，向生於1908年8月的品牌創始人Fred Samuel致敬。首度來台的高級珠寶作品中，便有這個廣受歡迎的系列所延伸出的子系列，以更為精緻的工法和華麗的寶石為好運注入活潑的光彩。女星楊謹華配戴的Chance Infinie Cascade系列，閃耀如流星瀑布般的鑽石由耳骨、頸部到指尖流淌而下，流線鑲嵌的鑽石勾勒出優雅俐落的線條，完美展現來自法國工坊的精湛工藝。而以溫潤玫瑰金細心製作的Chance Infinie Crazy 8系列，大膽堆疊多個不同大小的8字雙紐結圖騰，漸層變化的排序和鑲嵌工藝令人驚嘆，品牌更發揮搜羅優質彩色寶石的功力，為這無限延伸好運圖騰點綴上一枚鮮豔的紅碧璽寶石，暗藏可自由拆組的機關，讓珠寶能隨場合與心情變化、「豐儉由人」。

首次於台灣亮相的作品還包括PRETTY WOMEN系列Audaciou系列的心型鑽石項鍊，精巧的心型紅碧璽配上VVS等級鑽石，可變換成項鍊和胸針配戴。Pain de Sucre系列名稱法文意為糖麵包山切割，主石採用這種別具特色的凸圓形切割，同時承襲了品牌創辦人Fred Samuel大膽創新、不受拘束的創作精神，系列的戒指也別具巧思地設有可以轉換主石的機關，可以是鑲嵌繽紛的彩色寶石雞尾酒戒指型態，或是低調奢華的Signet型態戒指，無疑是昇華日常的絕佳陪伴。

●FRED 2022 高級珠寶展

日期: 自即日起至7月21日（四）止

時間: 11：00-21：30