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FRED 傳承法國珠寶工藝 為日常生活注入歡愉

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED 2.56克拉緬甸無燒鴿血紅鑽石戒指，887萬0,800元。圖／FRED提供
FRED 2.56克拉緬甸無燒鴿血紅鑽石戒指，887萬0,800元。圖／FRED提供

把握當下的每一刻，用閃耀如蔚藍海岸明媚陽光的光芒和繽紛的色彩，為生活注入歡愉與幸福，是法國現代珠寶品牌FRED創立的初衷，也是創始人Fred Samuel窮其一生所追求的生活哲學。

不論是饒舌型男頑童MJ116、或戲劇天后楊謹華，FRED珠寶的遼闊的搭配性與能自然融入生活每個時分的獨特設計風格，都能完美地將不同世代的男性與女性、莊重嚴肅或輕鬆的時刻，轉化為最閃耀的瞬間。品牌更自即日起至7月21日止，特地從法國空運來台共101件高級珠寶，包括多件首度於台灣亮相的作品，於台北101旗艦專賣店舉辦首次公開的珠寶展，以活潑迷人的設計體現品牌豐富的創意和自由奔放的精神。

●中性百搭的設計

頑童MJ116在金曲獎紅毯上配戴的珠寶之一FORCE 10系列，不但是FRED最富盛名的經典，更是運動珠寶的濫觴之一。原創的手鍊，以帆船運動的纜繩與船錨組合成醒目簡潔、充滿力量、陽剛冒險風格。以精鋼、黃金或玫瑰金材質打造的鍊扣，得以配以不同或相同材質的纜繩，也可以雙色、雙材質交替混搭不同的造型，問世將近60年來不斷推陳出新，豐富的設計和超高的搭配性，風靡全球時尚男女。

這次高級珠寶展，特地帶來平常較為少見的奢華的款式，例如精選剔透優質的方長型切割鑽石鑲嵌而成的多圈款，為喜愛這款運動休閒風格的人提供更進階的選擇，點亮不同場的合穿搭。隨著愈來愈多男士重視日常珠寶的搭配，FRED也延伸出充滿力量感與陽剛氣息的男士珠寶Force 10 Winch系列，更進一步將帆船絞盤的設計融入其中。

●精湛工藝之作首度來台

雙環設計、形如雙紐線「∞」的圖案的Chance Infinie系列，既代表無限潛能，又似數字「8」，向生於1908年8月的品牌創始人Fred Samuel致敬。首度來台的高級珠寶作品中，便有這個廣受歡迎的系列所延伸出的子系列，以更為精緻的工法和華麗的寶石為好運注入活潑的光彩。女星楊謹華配戴的Chance Infinie Cascade系列，閃耀如流星瀑布般的鑽石由耳骨、頸部到指尖流淌而下，流線鑲嵌的鑽石勾勒出優雅俐落的線條，完美展現來自法國工坊的精湛工藝。而以溫潤玫瑰金細心製作的Chance Infinie Crazy 8系列，大膽堆疊多個不同大小的8字雙紐結圖騰，漸層變化的排序和鑲嵌工藝令人驚嘆，品牌更發揮搜羅優質彩色寶石的功力，為這無限延伸好運圖騰點綴上一枚鮮豔的紅碧璽寶石，暗藏可自由拆組的機關，讓珠寶能隨場合與心情變化、「豐儉由人」。

首次於台灣亮相的作品還包括PRETTY WOMEN系列Audaciou系列的心型鑽石項鍊，精巧的心型紅碧璽配上VVS等級鑽石，可變換成項鍊和胸針配戴。Pain de Sucre系列名稱法文意為糖麵包山切割，主石採用這種別具特色的凸圓形切割，同時承襲了品牌創辦人Fred Samuel大膽創新、不受拘束的創作精神，系列的戒指也別具巧思地設有可以轉換主石的機關，可以是鑲嵌繽紛的彩色寶石雞尾酒戒指型態，或是低調奢華的Signet型態戒指，無疑是昇華日常的絕佳陪伴。

●FRED 2022 高級珠寶展

日期: 自即日起至7月21日（四）止

時間: 11：00-21：30

地點: 台北市信義區市府路45號台北101購物中心一樓（靠信義路口）

畢書盡配戴FRED珠寶出席2022 Hito流行音樂獎獲頒最受歡迎男歌手獎。圖／FRED提供
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亞洲天王Rain穿戴FRED Force 10鈦金黑鑽鍊扣系列。圖／摘自藝人IG
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楊謹華配戴FRED Chance Infinie Cascade高級珠寶系列雙指戒指，54萬5,200元；項鍊，237萬3,800；耳掛，67萬2,400元。圖／FRED提供
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Force 10 Winch黑鈦精鋼三環戒指，34,900元。圖／FRED提供
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王陽明配戴FRED Force 10 XL手鍊。圖／摘自藝人IG
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Force 10 Winch 18K黃金精鋼帆船鍊繩手環，78萬8,100元。圖／FRED提供
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Chance Infinie Celebration高級珠寶系列白金鑽石垂墜項鍊，156萬6,700元。圖／FRED提供
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Force 10經典帆船鍊扣18K白金鑲鑽戒指，30萬1,700元。圖／FRED提供
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Force 10 XL白金帆船鍊扣配精鋼鍊繩手鍊，34萬5,400元。圖／FRED提供
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Force 10 Winch 18K黃金精鋼三環戒指，98,700元。圖／FRED提供
Force 10 Winch 18K黃金精鋼三環戒指，98,700元。圖／FRED提供
Force 10 Winch 18K白金精鋼單環戒指，83,900元。圖／FRED提供
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楊謹華配戴FRED Chance Infinie高級珠寶系列手鍊，1,76萬5,400元；項鍊，103萬8,300元；寬版戒指，23萬2,200元；紅寶石戒指，16萬7,800元。圖／FRED提供
楊謹華配戴FRED Chance Infinie高級珠寶系列手鍊，1,76萬5,400元；項鍊，103萬8,300元；寬版戒指，23萬2,200元；紅寶石戒指，16萬7,800元。圖／FRED提供
Pain de Sucre系列16.23克拉海水藍寶石鑽石戒指，51萬3,800元。圖／FRED提供
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頑童MJ116配戴FRED珠寶出席第33屆金曲獎。圖／FRED提供
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Chance Infinie Crazy 8系列白K金垂墜可變換式鑲鑽耳環，36萬9,200元。圖／FRED提供
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Pain de Sucre可變換寶石戒指白金鑽石系列， 50萬5,900元。圖／FRED提供
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Chance Infinie crazy 8 高級珠寶系列紅碧璽吊墜鑽石手鍊，176萬5,400元。圖／FRED提供
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Chance Infinie玫瑰金紅寶石戒指，16萬7,800元。圖／FRED提供
Chance Infinie玫瑰金紅寶石戒指，16萬7,800元。圖／FRED提供
Force 10 multibuckle高級珠寶系列寬版鑽石手鍊，130萬9,900元。圖／FRED提供
Force 10 multibuckle高級珠寶系列寬版鑽石手鍊，130萬9,900元。圖／FRED提供
Chance Infinie Cascade高級珠寶系列鑽石雙指戒，54萬5,200元。圖／FRED提供
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