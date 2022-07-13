麗寶熊大兔兔主題房開箱 「熊大的麗寶小鎮」Q4開園

麗寶樂園渡假區去年8月啟動與國際IP「LINE FRIENDS」的合作，最新規劃的麗寶熊大兔兔主題房、摩天輪車廂今（13）日亮相，麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻同時宣布，全台第一座「熊大麗寶小鎮」園中園，將於第4季營運。

陳志鴻指出，這座與「LINE FRIENDS」合作的「熊大麗寶小鎮」投資近1億元，位於麗寶探索世界中，未來將提供餐廳及多項趣味互動設施。

今年適逢探索世界20周年、麗寶福容大飯店10周年、天空之夢摩天輪5周年，對渡假區來說別具意義，而正巧今年也是「LINE FRIENDS」邁入第11周年，麗寶樂園渡假區與「LINE FRIENDS」強強聯手，將打造前所未有的旅遊體驗。

麗寶樂園渡假區今天提前舉辦「LINE FRIENDS」主題房開箱活動，由陳志鴻主持，合作夥伴野獸國董事長楊詠喨也到場見證，與會來賓搶先體驗「LINE FRIENDS」主題房及「LINE FRIENDS」摩天輪車廂萌Q可愛的魅力。

陳志鴻表示，粉絲期待已久的麗寶福容「LINE FRIENDS」主題房，將於7月15日就可以入住了。歡慶麗寶福容大飯店10週年，一次推出八款超萌Q的「LINE FRIENDS」主題房，未開放入住就造成一波瘋搶預訂潮。

其中，深受小朋友喜愛的奇幻甜點主題「美味魔法師」房及色彩繽紛亮麗的「糖果樂園」房更是被問到爆，超多家庭旅客指定入住，目前一房難求。

「LINE FRIENDS」主題房住房專案一泊一食，歡慶價每人最低只要5,999元起，還贈送「LINE FRIENDS」相關週邊商品的驚喜大禮包，讓旅客心滿意足的入住外，還能拿到驚喜的紀念品。

第一周入住贈送玩偶、摩天輪主題車廂車票、LINE FRIENDS束口袋盥洗包（內含飯店原洗沐用品）、升等超值Mini Bar，房內吃的和喝的都免費提供。第二周入住贈送玩偶與LINE FRIENDS專屬備品。

陳志鴻說，7月15日起搭配悠遊國旅補助，最高可以再省1,300元，訂到等於賺到。