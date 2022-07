日劇天王木村拓哉的愛妻工藤靜香,雖然曾經一度是全日本女性公敵,不過兩人互相陪伴走過20年,隨著大女兒木村心美、次女木村光希陸續出道,成為時尚圈精品圈的寵兒,工藤靜香也逐漸在IG上累積出自己的人氣,以「明星女兒的媽媽」的身份受到新世代的網友關注。

身為貴婦的她在IG上經常穿戴各式名牌珠寶、包包、甚至潮牌服裝。尤其自從女兒木村光希拿下義大利精品寶格麗(BVLGARI)的代言後,她的日常生活穿搭就少不了寶格麗的珠寶和包包,例如最近的新歡就是寶格麗以羅馬競技場為靈感的B.zero1系列,設計中性、深具個性魅力。在近期工作時她也配戴了MIKIMOTO的黑珍珠串鍊,也是深受時尚男女推崇的必備單品。 工藤靜香配戴寶格麗珠寶。圖/摘自藝人IG 工藤靜香配戴寶格麗與MIKIMOTO珠寶。圖/摘自藝人IG MIKIMOTO黑珍珠長串鍊,18K白金釦頭配黑珍珠,參考價格店洽。串鍊作品會依據珍珠大小、數量、與金屬材質不同等差異,價格有所不同。圖/MIKIMOTO提供 工藤靜香配戴寶格麗珠寶。圖/摘自藝人IG BVLGARI Serpenti Eyes on me系列耳環,約37萬8,500元。圖/寶格麗提供 BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷項鍊,約19,500元。圖/寶格麗提供 工藤靜香配戴寶格麗珠寶。圖/摘自藝人IG BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊,約26萬2,800元。圖/寶格麗提供 工藤靜香配戴寶格麗珠寶。圖/摘自藝人IG BVLGARI B.zero1 Design Legend by Zaha Hadid設計傳奇系列玫瑰金鏤空手環,約51萬4,000元。圖/寶格麗提供 MIKIMOTO PASSIONOIR系列黑珍珠細版長鍊,83,000元。圖 / MIKIMOTO提供 BVLGARI Serpenti Eyes On Me系列項鍊,約62萬7,000元。圖/寶格麗提供 工藤靜香使用寶格麗Serpenti包包。圖/摘自藝人IG 工藤靜香配戴寶格麗珠寶。圖/摘自藝人IG BVLGARI DIVAS' DREAM玫瑰金手鐲,鑲嵌縞瑪瑙與珍珠母貝,約21萬1,500元。圖/寶格麗提供 工藤靜香配戴MIKIMOTO珍珠珠寶。圖/摘自藝人IG