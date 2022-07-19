炎熱酷暑去哪玩？熱門水上活動一次報你知！
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「水上活動」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大水上活動項目。
網狂推「SUP立槳」上手快 想探索海底美景就選「浮潛」
每到炎熱的暑假，動輒30度以上的高溫都令人難以忍受，這時想出遠門放鬆一趟，海邊便是絕佳的選擇，再安排水上活動消消暑，可謂是炎炎夏日的一大享受啊！
日前，就有人請益推薦的水上活動，想與畢業的朋友們一起享受夏日時光，熱心的網友便紛紛給予回應，像是「立槳！雖然第一次一定會翻得亂七八糟，就當泡泡水消暑，但上手很快」、「推sup，找有搭配空拍的（商家），照片會超美」、「如果比較會平衡了，可以試試衝浪，速度更快更好玩」等，可以發現許多網友點名「SUP立槳」、「衝浪」，因為能享受自己操縱的快感與徜徉海洋的樂趣。
另外，有有許多人會選擇水下的活動，像是「浮潛」，就有人分享道「浮潛才知道，台灣海底超美」、「還可以餵魚跟有專人拍照」，紛紛讚歎海底世界的美景。如果是喜歡更刺激一點的，也有網友推薦「跳水」、「溯溪」等活動，像是「跳（水）下去那瞬間，恐懼跟煩惱一起不見」、「溯溪很好玩欸，那種逆流前進的感覺玩一次直接愛上」等。
最後，有比較怕水的民眾提到「獨木舟」、「帆船」等活動，相對於其他活動而言較為靜態，但卻多了份悠閒的氛圍，與三五好友一起沈浸在海水、溪水的包圍下，消暑的同時也消去平時的疲勞！
而無論是哪種水上活動，都要特別注意，下水前一定要穿戴好防護設備，全程跟隨有專業執照的教練引導、陪同，才能玩得盡興又安全喔！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言