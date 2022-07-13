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蔡詩芸高爾宣出席Roger Dubuis記者會 鏤空表上手超空靈

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
腳踏桃紅高跟鞋、秀出美腿的蔡詩芸認為，品牌打破框架的精神，也像她創作音樂時的自由、不受拘束。記者 / 王聰賢攝影
腳踏桃紅高跟鞋、秀出美腿的蔡詩芸認為，品牌打破框架的精神，也像她創作音樂時的自由、不受拘束。記者 / 王聰賢攝影

本地高級鐘表精品又有新鮮事，來自瑞士的鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）今日邀請蔡詩芸、高爾宣一同出席台北101概念專賣店的發表，其中蔡詩芸以高跟鞋搭配腕表大秀美腿，而高爾宣則表示品牌「我們的遊戲沒有規則（No Rules, Our Game）」的精神，也像他最近積極改變生活、突破框架的勇敢。

蔡詩芸出席時除了桃紅色高跟鞋搭配美腿超級吸睛，她並表示品牌打破框架的精神，也像她創作音樂時的自由、不受拘束；而一身格紋西裝搭配黑色軍靴的高爾宣則展現酷炫、強悍的男人味，幾年前已開始收藏腕表的他對手上的王者系列單擺輪腕表一見鍾情，並表示有「入手」的考慮。同時由於父親節將至，高爾宣也表示正考慮是否要為勤儉的父親獻上一只表款當成賀禮，展現大男孩的貼心與孝心。

羅杰杜彼本次概念專賣店開幕並有兩大亮點，其一是從機芯上星形橋板延伸而來、長達4.5公尺的「巨星」長吧台展現開闊氣勢，同時為傳遞品牌「超級鐘表」的實力，並打造了一件「無重力展示櫃」，透過特殊設計讓腕表展現猶如懸空的魔法視覺。別具隱私性的專屬沙龍，更讓人近距離親炙瑞士頂級鐘表的工藝之美，同時今日兩人手上表款都採鏤空設計，以前衛空靈視覺，再度回應No Rules, Our Game的品牌精神。

Roger Dubuis位於台北101三樓的全新概念專賣店，以無重力表櫃、「巨星」吧台，重新再出發。圖 / Roger Dubuis提供
Roger Dubuis位於台北101三樓的全新概念專賣店，以無重力表櫃、「巨星」吧台，重新再出發。圖 / Roger Dubuis提供
蔡詩芸配戴的王者系列鏤空飛行陀飛輪腕表，玫瑰金、日內瓦印記、限量88只，544萬5,000元。圖 / Roger Dubuis提供
蔡詩芸配戴的王者系列鏤空飛行陀飛輪腕表，玫瑰金、日內瓦印記、限量88只，544萬5,000元。圖 / Roger Dubuis提供
由於父親節將至，高爾宣表示考慮以腕表向勤儉的父親獻上孝心。記者 / 王聰賢攝影
由於父親節將至，高爾宣表示考慮以腕表向勤儉的父親獻上孝心。記者 / 王聰賢攝影
高爾宣所配戴的王者系列單擺輪腕表，42毫米、日內瓦印記、訂價201萬元。圖 / Roger Dubuis提供
高爾宣所配戴的王者系列單擺輪腕表，42毫米、日內瓦印記、訂價201萬元。圖 / Roger Dubuis提供
從Roger Dubuis經典「星形橋板」衍伸而來的「巨星」吧台，鮮明搶眼。圖 / Roger Dubuis提供
從Roger Dubuis經典「星形橋板」衍伸而來的「巨星」吧台，鮮明搶眼。圖 / Roger Dubuis提供
蔡詩芸（右）與高爾宣今日一同出席Roger Dubuis台北101全新概念專賣店的發表。記者 / 王聰賢攝影
蔡詩芸（右）與高爾宣今日一同出席Roger Dubuis台北101全新概念專賣店的發表。記者 / 王聰賢攝影

品牌 腕表 蔡詩芸

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