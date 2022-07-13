蔡詩芸高爾宣出席Roger Dubuis記者會 鏤空表上手超空靈

本地高級鐘表精品又有新鮮事，來自瑞士的鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）今日邀請蔡詩芸、高爾宣一同出席台北101概念專賣店的發表，其中蔡詩芸以高跟鞋搭配腕表大秀美腿，而高爾宣則表示品牌「我們的遊戲沒有規則（No Rules, Our Game）」的精神，也像他最近積極改變生活、突破框架的勇敢。

蔡詩芸出席時除了桃紅色高跟鞋搭配美腿超級吸睛，她並表示品牌打破框架的精神，也像她創作音樂時的自由、不受拘束；而一身格紋西裝搭配黑色軍靴的高爾宣則展現酷炫、強悍的男人味，幾年前已開始收藏腕表的他對手上的王者系列單擺輪腕表一見鍾情，並表示有「入手」的考慮。同時由於父親節將至，高爾宣也表示正考慮是否要為勤儉的父親獻上一只表款當成賀禮，展現大男孩的貼心與孝心。