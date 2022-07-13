想擁有日本匠人級工藝免飛日本 室町硝子頂級杯具來了

以手工傳遞溫度為品牌願景的土屋鞄製造所，今夏特別引進集團旗下另一傳統手工技藝代表品牌室町硝子系列頂級杯具進入台灣市場，讓台灣消費者不用飛日本，也可以親眼鑑定並擁有日本匠人級精湛工藝。即日起至7月31日，凡購買一對者，每個第二件9折（價格不同時，後者以低價者計算）。

室町硝子系列系列杯具，運用了具有百年以上歷史的玻璃雕刻技藝「江戶切子」，以手工精準地在水晶玻璃等材質上，刻畫各種含有吉祥寓意之日本傳統花樣，品酩之餘，可一邊欣賞精雕細琢之美，更具風雅與趣味。

參與製作的職人皆是受到國家認證的少數「傳統工藝師」，目前全日本只有21位職人獲得此殊榮，由大師級操刀的藝術作品，每件作品皆是獨一無二、值得收藏。

一般水晶玻璃切子進行第一次切割後，就會使用專用的研磨劑進行一次研磨，室町硝子除了進行基本的一次研磨外，還會請專屬的設計師兼職人，以手工進行二次以上的打磨，這樣的作法雖然費時，但作品呈現出一般玻璃製作所沒有的光澤感與折射的光影。花費二倍以上的工時重覆地研磨，不惜使用更多時間完成更細緻閃耀的玻璃雕刻作品。