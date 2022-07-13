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獨家「栗香伯爵鬆餅」 Woosa高雄大遠百店重新開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Woosa洋食鬆餅屋-高雄大遠百店近期已經重新改裝開幕。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
Woosa洋食鬆餅屋-高雄大遠百店近期已經重新改裝開幕。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供

以「雲の鬆餅」為招牌的「Woosa洋食鬆餅屋」，近期針對首間門市「高雄大遠百店」進行重新改裝開幕，成為品牌首間新概念店，並且強化日式洋食屋的品牌形象，店內不僅提供鬆餅，也持續推出湯丼飯、漢堡排、日式咖哩飯等主食，還有限定款「栗香伯爵冰淇淋鬆餅」。為慶祝新店開幕，即日起到店消費鬆餅系產品，就贈送「薑片麻油棒棒腿」1份。

Woosa目前全台共計有13間門市，均提供有多款鬆餅與日式洋食。全新開幕的Woosa高雄大遠百店，以主打的雲の鬆餅為設計主軸，透過全店圓角弧度設計，加上符合品牌的主色調，呈現出舒適溫柔的用餐氛圍，並規劃宛如森林般的環境。同時Woosa此次也與花藝品牌「CN Flower」攜手，讓店內每款植栽都散發出迷人的自然特質。

餐點部份，門市獨家限定的「栗香伯爵冰淇淋鬆餅」，以伯爵茶融合鬆餅溼潤鬆軟的質地，再搭配上自製黑糖蒙布朗，呈現出清甜不膩又帶著茶香韻味的風味，搭配飲品每套360元。另外也提供有芒果冰淇淋鬆餅、經典蜂蜜冰淇淋鬆餅、蒙布朗冰淇淋鬆餅等多種口味。同時店內也提供多款日式洋食，包括有名古屋雞翅、彩虹骰子蝦、煙燻鮭魚明太子海膽麵、起司瀑布和牛堡等多種選擇，豐富民眾的選擇性。

為慶祝新店開幕，Woosa高雄大遠百店自即日起至7月25日期間，凡點選鬆餅系列商品，即招待「薑片麻油棒棒腿（小）」1份。至7月20日上午10:00前，至官方粉絲團參與留言活動，也有機會獲得「雙人幸福餐」，共計送出20份。

高雄大遠百限定的「栗香伯爵冰淇淋鬆餅」，套餐價360元。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
高雄大遠百限定的「栗香伯爵冰淇淋鬆餅」，套餐價360元。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
凡於高雄大遠百店點購鬆餅系列，即招待「薑片麻油棒棒腿（小）」。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
凡於高雄大遠百店點購鬆餅系列，即招待「薑片麻油棒棒腿（小）」。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
Woosa洋食鬆餅屋提供有多款日系洋食餐點，包括義大利麵、日式咖哩飯等主餐。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
Woosa洋食鬆餅屋提供有多款日系洋食餐點，包括義大利麵、日式咖哩飯等主餐。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
Woosa洋食鬆餅屋提供有日系洋食雙人餐。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
Woosa洋食鬆餅屋提供有日系洋食雙人餐。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供

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