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STUDIO A「Back To School」早鳥優惠搶先開跑 指定款iPad、MacBook買就送配件

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
STUDIO A即日起啟動「Back To School 」早鳥優惠，全通路7月31日前買iPad第9代系列、MacBook Air M1系列享超值優惠。圖／STUDIO A提供
STUDIO A即日起啟動「Back To School 」早鳥優惠，全通路7月31日前買iPad第9代系列、MacBook Air M1系列享超值優惠。圖／STUDIO A提供

果粉們每年暑假不可錯過的，就是蘋果的「Back To School」優惠了，趕在官方正式活動推出之前，即日起STUDIO A搶先啟動「Back To School早鳥優惠」活動，不限定大專院校師生，整合線上官網、線下門市及維修中心，只要購買iPad第9代以及MacBook Air M1等指定機種就送實用周邊配件，搭配「SA Care 2.0全方位保障計劃」送更大。另外，持「中國信託LINE Pay卡」於STUDIO A官網和指定門市刷卡消費，還可享LINE Points 3%回饋無上限；還有舊機換新機多台折抵100%、選購新機加碼購物金等優惠。

活動首推第9代iPad，全通路選購第9代iPad直接贈送觸控筆或藍牙鍵盤，或可以688元同時加購觸控筆及藍牙鍵盤；官網再加碼搭配大全配優惠組最低7.2折起，除了第9代iPad，手提包、藍牙鍵盤、觸控筆、折疊保護套及類紙膜保護貼一次全套入手，總價值17,310元，優惠價只要12,388元。於門市加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」2年期，則贈送價值3,470元的實用配件好禮。即日起不限主機款式，只要以舊換新方案換購第9代iPad系列主機，即加碼贈500元配件購物金，使用舊iPad主機換購，還可享舊機回收加碼折抵金500元優惠。

新鮮人、行動辦公族群最愛的MacBook Air M1系列，STUDIO A官網直贈大禮包，包括韓國Earp Earp手提電腦包、VAP鍵盤膜、j5 create Type-C轉4埠HUB集線器，現省3,390元。門市加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」3年期則是贈送價值6,670元好禮。不限主機款式，以舊換新方案選購 MacBook Air M1系列主機，加碼贈送配件購物金1,000元。

MacBook Air M1系列STUDIO A官網直贈3,390元大禮包；門市加購SA care 3年期贈總價值6,670元精緻好禮，舊換新方案加碼再贈購物金1,000元。圖／STUDIO A提供
MacBook Air M1系列STUDIO A官網直贈3,390元大禮包；門市加購SA care 3年期贈總價值6,670元精緻好禮，舊換新方案加碼再贈購物金1,000元。圖／STUDIO A提供
買iPad第9代單機直贈觸控筆或藍牙鍵盤，STUDIO A官網加價購最高現省4,922元。門市購機加購SA care 2年期再贈價值3,470元配件大禮包。圖／STUDIO A提供
買iPad第9代單機直贈觸控筆或藍牙鍵盤，STUDIO A官網加價購最高現省4,922元。門市購機加購SA care 2年期再贈價值3,470元配件大禮包。圖／STUDIO A提供

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