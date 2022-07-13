STUDIO A「Back To School」早鳥優惠搶先開跑 指定款iPad、MacBook買就送配件

果粉們每年暑假不可錯過的，就是蘋果的「Back To School」優惠了，趕在官方正式活動推出之前，即日起STUDIO A搶先啟動「Back To School早鳥優惠」活動，不限定大專院校師生，整合線上官網、線下門市及維修中心，只要購買iPad第9代以及MacBook Air M1等指定機種就送實用周邊配件，搭配「SA Care 2.0全方位保障計劃」送更大。另外，持「中國信託LINE Pay卡」於STUDIO A官網和指定門市刷卡消費，還可享LINE Points 3%回饋無上限；還有舊機換新機多台折抵100%、選購新機加碼購物金等優惠。

活動首推第9代iPad，全通路選購第9代iPad直接贈送觸控筆或藍牙鍵盤，或可以688元同時加購觸控筆及藍牙鍵盤；官網再加碼搭配大全配優惠組最低7.2折起，除了第9代iPad，手提包、藍牙鍵盤、觸控筆、折疊保護套及類紙膜保護貼一次全套入手，總價值17,310元，優惠價只要12,388元。於門市加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」2年期，則贈送價值3,470元的實用配件好禮。即日起不限主機款式，只要以舊換新方案換購第9代iPad系列主機，即加碼贈500元配件購物金，使用舊iPad主機換購，還可享舊機回收加碼折抵金500元優惠。