激省！網購「涼夏家電」精選商品最低下殺4.3折起

近日氣象局持續發布高溫特報，熱浪襲擊超有感，網購平台夏季家電等周邊商品買氣也開始升溫，其中又以冷氣、冰箱、涼感寢具為三大盛夏熱品，可方便隨時移動的水冷扇、掛脖風扇等商品銷量也持續飆漲，成為近期熱銷黑馬。

掌握消暑商機，PChome 24h購物祭出「家電盛夏慶典」活動，即日起至7月31日日立家電全品項消費享7%回饋、綁定中國信託ALL ME卡消費最高可享12%回饋。「HITACHI日立2～3坪冷暖型－頂級系列變頻分離式空調」即日起至7月31日祭出30,231元的超殺網路價，等同低於原價8.5折；「DAIKIN大金經典V系列4～6坪變頻冷暖分離式冷氣」使用新世代R-32冷媒，即日起至7月31日推出不到3萬元的網路優惠價；「Panasonic國際牌雙科技無邊框玻璃610公升四門冰箱」即日起至7月31日網路價42,210元，相較原價現折近5,000元，現在購買一、二級能效冰箱最高還能省下2,000元貨物稅，更加贈1,000元商品卡。

momo購物網網羅站上逾9,000款冷氣、風扇、移動式空調等「涼夏三寶」及大金、日立、東元、禾聯、歌林、國際牌等品牌，即日起至7月31日推出「涼夏空調大賞」、「風扇嘉年華」活動，全館精選冷氣、風扇8.5折起，最低下殺至4.3折起，購買指定冷氣加碼送DC節能風扇，指定商品消費滿30,000元再享3% momo幣回饋；7月21日起購買風扇滿額登記送10% momo幣。

Yahoo奇摩購物中心即日起至8月15日匯集多款熱銷的DC風扇、日系美型風扇，主打涼夏節能省電家電5.5折起，購買指定品類登記再抽SHARP吹風機。