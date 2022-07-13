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激省！網購「涼夏家電」精選商品最低下殺4.3折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物祭出「家電盛夏慶典」活動，激推節能家電最高省5,000元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物祭出「家電盛夏慶典」活動，激推節能家電最高省5,000元。圖／PChome 24h購物提供

近日氣象局持續發布高溫特報，熱浪襲擊超有感，網購平台夏季家電等周邊商品買氣也開始升溫，其中又以冷氣冰箱、涼感寢具為三大盛夏熱品，可方便隨時移動的水冷扇、掛脖風扇等商品銷量也持續飆漲，成為近期熱銷黑馬。

掌握消暑商機，PChome 24h購物祭出「家電盛夏慶典」活動，即日起至7月31日日立家電全品項消費享7%回饋、綁定中國信託ALL ME卡消費最高可享12%回饋。「HITACHI日立2～3坪冷暖型－頂級系列變頻分離式空調」即日起至7月31日祭出30,231元的超殺網路價，等同低於原價8.5折；「DAIKIN大金經典V系列4～6坪變頻冷暖分離式冷氣」使用新世代R-32冷媒，即日起至7月31日推出不到3萬元的網路優惠價；「Panasonic國際牌雙科技無邊框玻璃610公升四門冰箱」即日起至7月31日網路價42,210元，相較原價現折近5,000元，現在購買一、二級能效冰箱最高還能省下2,000元貨物稅，更加贈1,000元商品卡。

momo購物網網羅站上逾9,000款冷氣、風扇、移動式空調等「涼夏三寶」及大金、日立、東元、禾聯、歌林、國際牌等品牌，即日起至7月31日推出「涼夏空調大賞」、「風扇嘉年華」活動，全館精選冷氣、風扇8.5折起，最低下殺至4.3折起，購買指定冷氣加碼送DC節能風扇，指定商品消費滿30,000元再享3% momo幣回饋；7月21日起購買風扇滿額登記送10% momo幣。

Yahoo奇摩購物中心即日起至8月15日匯集多款熱銷的DC風扇、日系美型風扇，主打涼夏節能省電家電5.5折起，購買指定品類登記再抽SHARP吹風機。

生活市集即日起至7月28日祭出「涼夏家電賞」，精選夏季家電超值下殺5折起，同時祭出限定好康活動，活動期間於涼夏家電賞會場消費滿1元即可抽按壓式製冰盒，並與禾聯攜手推出指定冷凍櫃機型買就贈隨行杯、電風扇等好禮活動。

金展輝18吋小金剛工業立扇A-1802，生活市集7.7折特價679元。圖／生活市集提供
金展輝18吋小金剛工業立扇A-1802，生活市集7.7折特價679元。圖／生活市集提供
momo購物網祭出「涼夏空調大賞」、「風扇嘉年華」，即日起至7月31日精選商品最低下殺4.3折起。圖／momo購物網提供
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HERAN禾聯9吋變頻DC空氣循環立扇，momo購物網活動價2,090元。圖／momo購物網提供
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CASO 12段速微電腦遙控DC電風扇（14吋），Yahoo奇摩購物中心特價999元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
CASO 12段速微電腦遙控DC電風扇（14吋），Yahoo奇摩購物中心特價999元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
生活市集即日起至7月28日祭出「涼夏家電賞」，精選夏季家電下殺5折起。圖／生活市集提供
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Yahoo奇摩購物中心即日起至8月15日匯集多款熱銷的DC風扇、日系美型風扇，主打涼夏節能省電家電5.5折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心即日起至8月15日匯集多款熱銷的DC風扇、日系美型風扇，主打涼夏節能省電家電5.5折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
超涼風渦輪式新頸掛風扇，生活市集1入5.6折特價248元。圖／生活市集提供
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DAIKIN大金經典V系列4～6坪變頻冷暖分離式冷氣，PChome 24h購物特價27,702元。圖／PChome 24h購物提供
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Panasonic國際牌雙科技無邊框玻璃610公升四門冰箱，PChome 24h購物特價42,210元。圖／PChome 24h購物提供
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Mistral美寧直吹式免排熱管多功能移動式空調JR-AC4S，生活市集7.1折特價12,699元。圖／生活市集提供
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TECO東元4～6坪R32一級變頻冷暖分離式空調，momo購物網活動價18,900元。圖／momo購物網提供
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SAMPO聲寶3～5坪1級變頻冷暖氣（送16吋DC扇），原價18,990元、Yahoo奇摩購物中心特價16,990元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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JJPRO 12000BTU 6～8坪移動空調，momo購物網活動價7,999元。圖／momo購物網提供
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AIRMATE手持迷你靜音電風扇，Yahoo奇摩購物中心特價199元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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