PS5玩家必入手！Sony全新INZONE電競耳機系列正式登台 售價2,790元起

電競玩家注意了，Sony宣布在台推出全新INZONE H9、H7及H3電競耳機系列，以過往多年專業耳機聲學技術為基礎，再加入更多針對遊戲音效加強的功能細節，如果你已經入手PlayStation 5，更適合搭配Sony INZONE系列享受沉浸式遊戲體驗，不僅外型設計元素相互呼應，功能上更貼心對應螢幕顯示，可直接在PS5控制中心上顯示設定，亦可更改耳機遊戲音效和語音對話間的音量平衡，與PS5主機無縫搭配。

Sony INZONE電競耳機全系列的耳殼皆設計空氣導管可控制和優化重低音表現，並搭載全新360度空間音效，將雙聲道以立體音訊重現7.1聲道精準辨識聲音位置，透過電腦版的支援軟體INZONE Hub，還可依照偏好的音效需求進行個人最適化設定，帶來獨一無二的遊戲體驗；亦可透過智慧手機取得360 Spatial Sound Personaliser應用程式，透過拍照方式偵測耳型，自動調校最佳化個人的空間音效表現。

其中，INZONE H9及H7支援無線藍牙功能，但更推薦搭配隨附USB收發器使用，以2.4GHz無線連線，透過精密的低延遲演算法可支援更同步的音效聆聽，讓玩家在遊戲中能更即時反應先發制人，亦可透過耳機上實體按鈕即時調整更符合遊戲或是通話使用需求的聆聽模式。INZONE H9另承襲Sony 1000X系列耳機的降噪技術，可屏除現實環境中的各式干擾，專注於個人遊戲世界，同時亦支援環境音模式。

Sony INZONE電競耳機系列皆配備懸吊式指向性麥克風，高度柔韌的支架可準確調整收音位置，更加接近使用者嘴部，確保清晰收音，採用雙向式麥克風即便在激烈的遊戲背景音效中，也能清晰傳遞通話訊息；還擁有Discord認證可相容其通訊服務，讓團隊遊戲可隨時緊密合作，無需使用時也只要將麥克風向上收納即可自動轉為靜音模式。