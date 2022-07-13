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希臘公主太有特色美 主演LV Capucines系列新廣告

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
大肩背帶迷你款Taurillon皮革Capucines手袋則新推出了猩紅色，Capucines Mini手袋，19萬2,000元。圖／路易威登提供
大肩背帶迷你款Taurillon皮革Capucines手袋則新推出了猩紅色，Capucines Mini手袋，19萬2,000元。圖／路易威登提供

在社交網路發達的今日，皇室成員的生活相較以往也更容易被分享給大眾，滿足許多人的好奇心。今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，將個人IG經營地非常成功，近日更是成為路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）形象廣告的主角，展示Capucines手袋2022的新款式，在她各種精彩穿搭的搭配下，也更凸顯了此系列的設計魅力。

Capucines手袋自從2013年問世以來，其建築風格線條所流露出的優雅氣息歷久彌新，多年來在材質、配色等方面不斷做變化，是品牌很有人氣的標誌性包款。Capucines一詞源自於巴黎Rue Neuve-Des-Capucines大街上的首間路易威登精品店，所以這樣的命名也是傳承歷史的象徵。

Princess Maria-Olympia在廣告中穿著運動風露跟鞋、運動鞋、斜紋軟呢裙和印花套裝，在倫敦的繁華街頭演繹Capucines手袋系列。全新的設計包含兩款色塊拼貼設計的Capucines MM手袋—暖色系的Arizona色款使用的是在品牌logo上飾有紅寶石色的Taurillon皮革製成，搭配木質手柄，翻蓋上則可以看到貝殼裝飾。另一款黑色Taurillon皮革搭白色翻蓋，展現優雅氣息。而飾有全新金色鍊條的Capucines Flower Chain花鍊手袋也在細節藏著可愛驚喜，標誌性的Monogram花朵元素變成金屬鍊條，注入俏皮韻味，並備有多種背帶可自由替換、組合搭配的佩帶方式。

以夏夜星空為靈感所設計出的Capucines Summer Stardust手袋，以雙色皮革加上第三種泛著金屬光澤的顏色打造，讓包身表面顏色會隨著光線變化，非常夢幻。金色LV logo則飾以珍貴的珍珠母貝材質。而大肩背帶迷你款Taurillon皮革Capucines手袋則新推出了猩紅色，亮麗搶眼。

今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
Capucines Mini手袋，20萬5,000元。圖／路易威登提供
Capucines Mini手袋，20萬5,000元。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
雙色皮革加上第三種泛著金屬光澤的顏色打造，讓包身表面顏色會隨著光線變化，非常夢幻。Capucines BB手袋，22萬6,000元。圖／路易威登提供
雙色皮革加上第三種泛著金屬光澤的顏色打造，讓包身表面顏色會隨著光線變化，非常夢幻。Capucines BB手袋，22萬6,000元。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
Capucines MM手袋—暖色系的Arizona色款使用的是在品牌logo上飾有紅寶石色的Taurillon皮革製成，搭配木質手柄，翻蓋上則可以看到貝殼裝飾。23萬5,000元。圖／路易威登提供
Capucines MM手袋—暖色系的Arizona色款使用的是在品牌logo上飾有紅寶石色的Taurillon皮革製成，搭配木質手柄，翻蓋上則可以看到貝殼裝飾。23萬5,000元。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
飾有全新金色鍊條的Capucines Flower Chain花鍊手袋也在細節藏著可愛驚喜。圖／路易威登提供
飾有全新金色鍊條的Capucines Flower Chain花鍊手袋也在細節藏著可愛驚喜。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
Capucines BB手袋，21萬3,000元。圖／路易威登提供
Capucines BB手袋，21萬3,000元。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供
今年25歲的希臘公主Princess Maria-Olympia，成為路易威登形象廣告主角，展示Capucines手袋2022的新款式。圖／路易威登提供

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