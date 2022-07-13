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演完波霸女神 莉莉詹姆斯再次火辣入鏡時尚廣告

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
VERSACE秋冬形象廣告。圖／VERSACE提供
VERSACE秋冬形象廣告。圖／VERSACE提供

英國女星莉莉詹姆斯（Lily James）今年初推出了話題影集《潘與湯米Pam & Tommy》，演出90年代波霸脫星潘蜜拉安德森的故事，為了在外型上更貼近潘蜜拉本人，她還特別做了假的乳房、畫上煙燻妝等，一改以往清純的螢幕形象。而近期她在各大宣傳活動、影展中，也都以類似的火辣風格造型現身，展現霸氣性感的姿態。

近日，VERSACE推出了2022秋冬系列形象廣告，莉莉詹姆斯受邀主演，在知名攝影師Mert Alas和Marcus Piggott鏡頭下，她再次延續火辣時髦的風格，穿上貼身宛如「貓女制服」的乳膠成衣系列，演出神話中的女神，也是我行我素的反叛女生

之前莉莉詹姆斯就曾擔任VERSACE時裝秀的嘉賓，也曾穿著品牌服飾出席奧斯卡和Met Gala，這次雙方正式合作形象廣告，可說是為她近來新嘗試的性感螢幕形象做了更深刻的宣傳。「能加入Donatella的Versace大家庭是非常特別和令人眼界大開的體驗！與VERSACE合作時我獲得前所未有的自信力量，穿上這些服飾後彷彿立即化身VERSACE女神，感覺非常奇妙。我感到十分榮幸。感謝Donatella所做的一切，您為我帶來無限啟發。Ti amo（我愛你）！」在廣告中也可以看到秋冬新推出的Greca Goddess包款以及辣到爆的厚底繫帶高跟鞋，感受到極具個性的性感魅力。

莉莉詹姆斯主演VERSACE秋冬形象廣告。圖／VERSACE提供
莉莉詹姆斯主演VERSACE秋冬形象廣告。圖／VERSACE提供
莉莉詹姆斯主演VERSACE秋冬形象廣告，再次顛覆以往螢幕形象。圖／VERSACE提供
莉莉詹姆斯主演VERSACE秋冬形象廣告，再次顛覆以往螢幕形象。圖／VERSACE提供
VERSACE秋冬形象廣告。圖／VERSACE提供
VERSACE秋冬形象廣告。圖／VERSACE提供
VERSACE秋冬形象廣告。圖／VERSACE提供
VERSACE秋冬形象廣告。圖／VERSACE提供
莉莉詹姆斯這次在《潘與湯米》挑戰個人尺度，戴假胸部演出90年代性感波神潘蜜拉安德森。圖／Disney+提供
莉莉詹姆斯這次在《潘與湯米》挑戰個人尺度，戴假胸部演出90年代性感波神潘蜜拉安德森。圖／Disney+提供
莉莉詹姆斯主演不少大片，其中真人版灰姑娘一角令她聲名大噪。（路透資料照片）
莉莉詹姆斯主演不少大片，其中真人版灰姑娘一角令她聲名大噪。（路透資料照片）
VERSACE秋冬形象廣告。圖／VERSACE提供
VERSACE秋冬形象廣告。圖／VERSACE提供

廣告 女生 制服

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