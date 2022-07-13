演完波霸女神 莉莉詹姆斯再次火辣入鏡時尚廣告

英國女星莉莉詹姆斯（Lily James）今年初推出了話題影集《潘與湯米Pam & Tommy》，演出90年代波霸脫星潘蜜拉安德森的故事，為了在外型上更貼近潘蜜拉本人，她還特別做了假的乳房、畫上煙燻妝等，一改以往清純的螢幕形象。而近期她在各大宣傳活動、影展中，也都以類似的火辣風格造型現身，展現霸氣性感的姿態。

近日，VERSACE推出了2022秋冬系列形象廣告，莉莉詹姆斯受邀主演，在知名攝影師Mert Alas和Marcus Piggott鏡頭下，她再次延續火辣時髦的風格，穿上貼身宛如「貓女制服」的乳膠成衣系列，演出神話中的女神，也是我行我素的反叛女生。