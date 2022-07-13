太可愛！愛金卡推出三角錐、拒馬「路障系列icash2.0」

愛金卡公司推出的icash2.0不但可搭乘交通、小額消費外，可愛有趣的造型更吸引一票「卡迷」購買收藏。這次推出全新「路障系列icash2.0」，將道路上常見的交通三角錐、拒馬通通縮小成小巧可愛的icash2.0，其中「三角錐icash2.0」造型擬真，頂端綁上寫著「施工危險請勿靠近」的織帶，三角錐底部則是晶片感應區域，隨卡更附上一個擬真輪胎，質感及紋路皆比照真實輪胎設計，讓整組卡片更貼近真實道路景象；而「拒馬icash2.0」則是模擬店家門口拒馬設計，等比例縮小成手掌大小，拒馬上寫有「請勿停車謝謝合作」字樣，更附上一條寫著「違規停車逕行舉發」警語織帶，無論搭車消費或擺飾收藏皆能吸引眾人目光焦點。「路障系列icash2.0」將於7月27日於7-ELEVEN門市、博客來、7-ELEVEN購物中心同步發行，每款售價390元。

愛金卡公司icash Pay服務項目多元，支付、轉帳、繳費，還能線上繳納綜所稅，不僅功能持續增加，更積極擴展跨通路服務，今年陸續增加美廉社、九乘九文具專家、生活工場等通路。