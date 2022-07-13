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太可愛！愛金卡推出三角錐、拒馬「路障系列icash2.0」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
愛金卡公司推出全新「路障系列icash2.0」，將道路上常見的交通三角錐、拒馬通通縮小成小巧可愛的icash2.0。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出全新「路障系列icash2.0」，將道路上常見的交通三角錐、拒馬通通縮小成小巧可愛的icash2.0。圖／愛金卡公司提供

愛金卡公司推出的icash2.0不但可搭乘交通、小額消費外，可愛有趣的造型更吸引一票「卡迷」購買收藏。這次推出全新「路障系列icash2.0」，將道路上常見的交通三角錐、拒馬通通縮小成小巧可愛的icash2.0，其中「三角錐icash2.0」造型擬真，頂端綁上寫著「施工危險請勿靠近」的織帶，三角錐底部則是晶片感應區域，隨卡更附上一個擬真輪胎，質感及紋路皆比照真實輪胎設計，讓整組卡片更貼近真實道路景象；而「拒馬icash2.0」則是模擬店家門口拒馬設計，等比例縮小成手掌大小，拒馬上寫有「請勿停車謝謝合作」字樣，更附上一條寫著「違規停車逕行舉發」警語織帶，無論搭車消費或擺飾收藏皆能吸引眾人目光焦點。「路障系列icash2.0」將於7月27日於7-ELEVEN門市、博客來、7-ELEVEN購物中心同步發行，每款售價390元。

愛金卡公司icash Pay服務項目多元，支付、轉帳、繳費，還能線上繳納綜所稅，不僅功能持續增加，更積極擴展跨通路服務，今年陸續增加美廉社、九乘九文具專家、生活工場等通路。

為了回饋消費者，愛金卡公司特別於7月份舉辦許多超值活動：即日起至8月5日至九乘九文具專家使用icash Pay消費，可享消費金額10% OPEN POINT回饋（每一icash Pay用戶回饋上限100點，活動總上限20萬點），於活動期間註冊成為icash Pay新戶並消費則再享消費金額5% OPEN POINT回饋（每一icash Pay用戶回饋上限50點，活動總上限5萬點）；7月24日前至生活工場使用icash Pay支付消費，除了可享消費金額10% OPEN POINT回饋（每一icash Pay用戶回饋上限500點，活動總上限10萬點），活動期間註冊成為icash Pay新戶並消費再享消費金額5% OPEN POINT回饋（每一icash Pay用戶回饋上限500點，活動名額無上限）。

愛金卡公司新推出造型擬真的「三角錐icash2.0」，將於7月27日於7-ELEVEN門市、博客來、7-ELEVEN購物中心同步發行，售價390元。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出造型擬真的「三角錐icash2.0」，將於7月27日於7-ELEVEN門市、博客來、7-ELEVEN購物中心同步發行，售價390元。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出造型擬真的「三角錐icash2.0」造型擬真，頂端綁上寫著「施工危險請勿靠近」的織帶，隨卡更附上一個擬真輪胎。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出造型擬真的「三角錐icash2.0」造型擬真，頂端綁上寫著「施工危險請勿靠近」的織帶，隨卡更附上一個擬真輪胎。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出「拒馬icash2.0」，等比例縮小成手掌大小，拒馬上寫有「請勿停車謝謝合作」字樣，更附上一條寫著「違規停車逕行舉發」警語織帶。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出「拒馬icash2.0」，等比例縮小成手掌大小，拒馬上寫有「請勿停車謝謝合作」字樣，更附上一條寫著「違規停車逕行舉發」警語織帶。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出「拒馬icash2.0」，將於7月27日於7-ELEVEN門市、博客來、7-ELEVEN購物中心同步發行，售價390元。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出「拒馬icash2.0」，將於7月27日於7-ELEVEN門市、博客來、7-ELEVEN購物中心同步發行，售價390元。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出造型擬真的「三角錐icash2.0」造型擬真，頂端綁上寫著「施工危險請勿靠近」的織帶，隨卡更附上一個擬真輪胎。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出造型擬真的「三角錐icash2.0」造型擬真，頂端綁上寫著「施工危險請勿靠近」的織帶，隨卡更附上一個擬真輪胎。圖／愛金卡公司提供

拒馬

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