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德意志精品風格！寶鴻堂台北台中兩地 接力聯展秀工藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
德國高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創，從即日起將在台北、台中兩地寶鴻堂鐘表帶來多款2022年新品，展現斯文古典與運動當代的雙重面貌。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
德國高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創，從即日起將在台北、台中兩地寶鴻堂鐘表帶來多款2022年新品，展現斯文古典與運動當代的雙重面貌。圖 / 格拉蘇蒂原創提供

雖然高級鐘表常與瑞士製造劃上等號，唯來自德國的嚴謹工藝，同樣在精準、美學上有著別緻況味。德國高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original），從即日起將在台北、台中兩地寶鴻堂鐘表帶來多款2022年新品，展現斯文古典與運動當代的雙重面貌。

此次展出新品重點首推使用全新自製機芯、具品牌首度推出「年曆功能」的偏心年曆腕表鉑金限量版與紅金版。不以面盤正中心為主軸、但視覺高度平衡的偏心（off-centre）手法向來是德式製表的經典DNA。新款的Calibre 92機芯具備年曆、大日期與逆跳月份等功能，其中逆跳月份位於面盤的3至6點鐘方向，宛如一個咧嘴的微笑，加上年曆功能可分辨每個月份的大小月，僅在二月份需手動調整，兼具實用和收藏意義，鉑金款限量150只、訂價131萬8,000元。

蘆葦綠SeaQ大日曆腕表與紅金SeaQ腕表則呈現了德式少見的運動風格，專業的潛水性能並通過德國DIN 8306與ISO 6425雙重防水標準，防水性能都在200米起跳，強悍且值得信賴，兩款腕表依材質不同，約自37萬8,000元至75萬元不等。最後同時2022年限量版的LadySerenade小夜曲女士腕表則帶來浪漫、粉嫩氣息，表款將番紅花的柔美，以八顆粉色藍寶石水晶、珍珠母貝面盤與表圈的52顆鑽石閃耀捕捉，同時鱷魚皮表帶也帶來浪漫的粉紅成色，表款全球限量50只。

表展將自即日起先於寶鴻堂鐘表台北忠孝店舉辦至7月16日，並自7月18日至28於寶鴻堂台中五權旗艦店接續展出。

紅金SeaQ腕表呈現了德式少見的運動風格，並通過德國DIN 8306與ISO 6425雙重防水標準，優雅、復古且值得信賴。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
紅金SeaQ腕表呈現了德式少見的運動風格，並通過德國DIN 8306與ISO 6425雙重防水標準，優雅、復古且值得信賴。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
蘆葦綠SeaQ大日曆腕表特殊的表殼線條，疊加上蘆葦綠的古典視覺，帶有鮮明的1970風格。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
蘆葦綠SeaQ大日曆腕表特殊的表殼線條，疊加上蘆葦綠的古典視覺，帶有鮮明的1970風格。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
PanoMaticCalendar偏心年曆腕表，具備月相、大日曆和逆跳月份顯示功能，紅金，97萬7,000元。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
PanoMaticCalendar偏心年曆腕表，具備月相、大日曆和逆跳月份顯示功能，紅金，97萬7,000元。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
德國高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創，從即日起將在台北、台中兩地寶鴻堂鐘表帶來多款2022年新品，展現斯文古典與運動當代的雙重面貌。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
德國高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創，從即日起將在台北、台中兩地寶鴻堂鐘表帶來多款2022年新品，展現斯文古典與運動當代的雙重面貌。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
限量版Lady Serenade小夜曲女士腕表，全球限量50只，價格店洽。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
限量版Lady Serenade小夜曲女士腕表，全球限量50只，價格店洽。圖 / 格拉蘇蒂原創提供

腕表 德國

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