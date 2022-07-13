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青年返鄉創業 廢棄鐵工廠化身特色咖啡廳獲國際大獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
攝影家戴政輝（右）與「馬力歐」陳建翔（左）因咖啡結緣，展間首次開展戴政輝攝影作品。記者李宗祐／攝影
攝影家戴政輝（右）與「馬力歐」陳建翔（左）因咖啡結緣，展間首次開展戴政輝攝影作品。記者李宗祐／攝影

嘉義市返鄉創業青年陳建翔將原本廢棄工廠打造頗具特色的Forward Roasters（往前咖啡製作所），帶有鏽蝕痕跡鐵工廠點綴咖啡廳與眾不同，二樓另闢藝文展間，榮獲2022年美國MUSE及法國DNA兩項國際設計奬，近來成為打卡熱點。

他希望在有特色的店品嘗咖啡之餘也能賞析藝術放鬆心情，遊客不再只是為一碗雞肉飯短暫逗留嘉義市。外號「馬力歐」陳建翔今年37歲，北漂10多年從事咖啡產業，6年前返鄉創業經營咖啡廳，主打精選咖啡。

在當時嘉義市咖啡還不普及的年代，就吸引不少咖啡愛好者；陳建翔說，現在嘉義市咖啡廳林立，隨著租期到來也思考著要有改變因應市場變化。

陳建翔表示，當初想找老房子做為新的咖啡廳，嘉義市有多木造老房子，但是同一年代的房子結構差不多，一直思考是否有別的空間可以運用、延續，發現這廢棄30多年工廠也是老宅，和工廠主人蕭先生聊起想作為咖啡廳的想法，蕭先生欣然同意出租，將廠房機具搬走後，讓他放手改造。

又因老偉士牌機車車聚認識設計師李金源，雙方理念相近，保留老舊工廠許多舊有鋼構原貌，不刻意包覆，將舊空間延續下去，一樓作咖啡廳，二樓作為藝文展間，在嘉義市一片舊木屋改造中打造獨樹一格的舊鐵工廠咖啡廳，並且以「往前」概念設計5個三角形箭頭Logo。

斥資近500萬元打造新的咖啡廳Forward Roasters（往前咖啡製作所）於去年9月開幕。而設計師李金源將作品參加美國謬思設計大獎（美國MUSE DESIGN AWARDS）、巴黎DNA設計大獎（DNA Paris Design Awards）雙雙獲獎。

陳建翔認為店是城市的街景與美感，將一家店弄好，來巷弄走走，讓大家發現「原來嘉義有這樣的店！」。

他的咖啡廳不但具有特色，咖啡、甜點也是留住客人的原因，即使不是假日時段，咖啡廳經常滿座。正在二樓展覽個人攝影作品的攝影家戴政輝說，有不少網拍美景的地方不一定東西好吃，這家咖啡廳不但設計感十足，而且咖啡香醇、甜點好吃。

咖啡廳裡面仍舊可以看到老工廠原本斑駁痕跡。記者李宗祐／攝影
咖啡廳裡面仍舊可以看到老工廠原本斑駁痕跡。記者李宗祐／攝影
二樓的藝文展間。記者李宗祐／攝影
二樓的藝文展間。記者李宗祐／攝影
不刻意包覆反而呈現特殊的咖啡廳樣貌。記者李宗祐／攝影
不刻意包覆反而呈現特殊的咖啡廳樣貌。記者李宗祐／攝影
二樓展間天井開口，有放大空間感。記者李宗祐／攝影
二樓展間天井開口，有放大空間感。記者李宗祐／攝影
廢棄30多年的鐵工廠化身為特色咖啡店。記者李宗祐／攝影
廢棄30多年的鐵工廠化身為特色咖啡店。記者李宗祐／攝影

咖啡廳 嘉義

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