青年返鄉創業 廢棄鐵工廠化身特色咖啡廳獲國際大獎

嘉義市返鄉創業青年陳建翔將原本廢棄工廠打造頗具特色的Forward Roasters（往前咖啡製作所），帶有鏽蝕痕跡鐵工廠點綴咖啡廳與眾不同，二樓另闢藝文展間，榮獲2022年美國MUSE及法國DNA兩項國際設計奬，近來成為打卡熱點。

他希望在有特色的店品嘗咖啡之餘也能賞析藝術放鬆心情，遊客不再只是為一碗雞肉飯短暫逗留嘉義市。外號「馬力歐」陳建翔今年37歲，北漂10多年從事咖啡產業，6年前返鄉創業經營咖啡廳，主打精選咖啡。

在當時嘉義市咖啡還不普及的年代，就吸引不少咖啡愛好者；陳建翔說，現在嘉義市咖啡廳林立，隨著租期到來也思考著要有改變因應市場變化。

陳建翔表示，當初想找老房子做為新的咖啡廳，嘉義市有多木造老房子，但是同一年代的房子結構差不多，一直思考是否有別的空間可以運用、延續，發現這廢棄30多年工廠也是老宅，和工廠主人蕭先生聊起想作為咖啡廳的想法，蕭先生欣然同意出租，將廠房機具搬走後，讓他放手改造。

又因老偉士牌機車車聚認識設計師李金源，雙方理念相近，保留老舊工廠許多舊有鋼構原貌，不刻意包覆，將舊空間延續下去，一樓作咖啡廳，二樓作為藝文展間，在嘉義市一片舊木屋改造中打造獨樹一格的舊鐵工廠咖啡廳，並且以「往前」概念設計5個三角形箭頭Logo。

斥資近500萬元打造新的咖啡廳Forward Roasters（往前咖啡製作所）於去年9月開幕。而設計師李金源將作品參加美國謬思設計大獎（美國MUSE DESIGN AWARDS）、巴黎DNA設計大獎（DNA Paris Design Awards）雙雙獲獎。

陳建翔認為店是城市的街景與美感，將一家店弄好，來巷弄走走，讓大家發現「原來嘉義有這樣的店！」。