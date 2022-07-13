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新北捷運公司辦「輕生活市集」 還推專屬歌曲

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北捷運公司在此次活動中與樂團「大白鯊樂團」推出原創歌曲「七月的夏天」。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司在此次活動中與樂團「大白鯊樂團」推出原創歌曲「七月的夏天」。圖／新北捷運公司提供

疫情趨緩，新北捷運公司於淡海輕軌紅樹林站月台層打造為期兩個月的「Light Life輕生活市集」，嚴選淡水地區特色美食品牌，讓民眾搭乘輕軌也能購買、品嘗在地特色美食，活動期間為7月16日至9月11日，每周六、日上午11時至下午4時，現場還設有兼顧防疫的立食區供民眾享用。

新北捷運公司指出，他們現在將攜手在地新生代樂團「大白鯊樂團」推出原創歌曲「七月的夏天」，用充滿夏日豔陽及海岸風光的形象MV，讓民眾無論從畫面或音樂都能感受夏季氛圍，即日起MV將同步在月台及車廂電視都能看到，帶給旅客夏日沁涼的乘車體驗。

新北捷運公司表示，輕軌除是綠色、便捷的運輸服務，更是全新的生活態度，為打造自由、愜意的「輕生活」方式，推出「Light Life輕生活市集」。希望結合在地特色，嚴選人氣品牌，將在地人推荐的特色美食，推廣到旅客面前。未來因應安坑輕軌及其他路線通車，也會嚴選當地特色商品或美食，以「Light Life輕生活市集」的型態推廣至每一條線路上，融入民眾的日常生活。

新北捷運公司說，本次於淡海輕軌紅樹林站月台層推出週末限定的「Light Life輕生活市集」嚴選多家淡水人氣特色美食品牌，包括淡水老街人氣老字號古早味小吃店「中山五十六」、淡水鐵蛋人氣名店「醍醐大師」、到淡水必吃的熱烘即食魚酥配上清涼飲品「登峰丸啤吧」、首創包餡蛋捲的高人氣伴手禮名店「海邊走走」、還有由新鮮水果製成消暑又好拍的冰棒「BITI比禔．果泥雪條」等，以及淡海輕軌自有人氣商品也能在現場輕鬆購買。

新北捷運公司指出，市集活動期間為7月16日至9月11日，每周六、日上午11時至下午4時，民眾可以來趟輕旅行，逛逛輕市集。

新北捷運公司說，台北海洋科技大學同學邱正喆、林家緯、劉士丞、吳耀忠所組成的「大白鯊樂團」，以「七月的夏天」唱出夏日慵懶的氛圍，是一首屬於海洋、夏天的歌曲，同時也記錄在地學子對青春的記憶。由於7月是畢業的季節，希望這首歌曲就像最美的夕陽在淡水的海邊，永遠都讓人難以忘記，讓青春的記憶在淡水留下來。

淡海輕軌 淡水 新北

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