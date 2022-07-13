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7-ELEVEN挺國旅！推「今夏玩瘋了」飲料、零食超值優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN挺國旅，推「今夏玩瘋了」主題優惠，還有「飲料夏日大Bingo」最低0元起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN挺國旅，推「今夏玩瘋了」主題優惠，還有「飲料夏日大Bingo」最低0元起。圖／7-ELEVEN提供

響應政府國旅振興方案，7-ELEVEN推出「今夏玩瘋了」主題活動，針對出遊必備的CITY飲品、飲料、零食、日用品、自助區熟食等陸續祭出超值優惠；夏季必玩的「飲料夏日大Bingo」除享指定飲料任2件0元起優惠外，今年更加碼「天天抽、立即中」活動，有機會將iPhone 13、Gogoro帶回家。ibon售票網則主打樂園、熱門交通套票最低6折起，指定樂園、交通套票加價購高鐵車票更享有75折優惠。

即日起至7月26日7-ELEVEN「今夏玩瘋了」主題活動，針對出遊必備飲料、零食、日用品、自助區熟食等陸續祭出超值優惠，包括CITY CAFE大杯以上任選第2杯7折優惠；方便即食迅速補充熱量的現蒸地瓜、大亨堡、關東煮、大燒包全品項任選第2件5折；指定防曬商品2件77折、指定面紙／濕紙巾等買1送1。

OPENPOINT「行動隨時取」則推出「品茶品咖啡出遊趣」優惠，自7月14日至7月22日連續9天CITY系列指定飲品買7送3優惠，包含CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵任選、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任選、CITY CAFE完熟蘋果咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡任選、現萃茶經典純奶茶、現萃茶完熟蘋果冰茶等多項夏季人氣飲品，可供線上／門市支付、外出旅行時跨店領取超方便。「行動隨時取」同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPENPOINT App說明，現萃茶與精品咖啡限定門市兌領。

每年夏天眾所期待的飲料抽抽樂也同步登場，7-ELEVEN即日起至8月23日整合線上線下舉辦「飲料夏日大Bingo活動」，祭出指定飲料任2件享最低0元起、指定零食加購以及多件數加碼「天天抽、立即中」等三重優惠。活動期間購買18元以上指定飲料任2件即可參加活動，隨機出現0元、49折、59折、69折、79折及89折優惠；單筆購買指定飲料6件以上，周一至周五天天抽「iPhone 13」4支，周六、周日天天抽「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」1台，預計共將送出120支iPhone 13以及12台Gogoro VIVA MIX KEYLESS，獎品總價值超過430萬元。也可使用7-ELEVEN App或7-ELEVEN官方LINE帳號參加「飲料夏日大Bingo」活動抽獎再至門市享優惠，7-ELEVEN App限定加碼指定人氣飲料免費贈，8月14日前每周兌換79折券3次（含）以上、隔周再贈49折券一張。

網路超高話題的「OPEN!冰塊杯」同步於全門市販售，特大杯體驗價12元（原價15元），其中導入製冰機的500家限定門市加碼提供限定大杯體驗價8元（原價10元），杯身皆採OPEN!家族充滿涼夏感的全新設計。

享旅遊優惠不用跑旅展、不限政府補助方案，開啟7-ELEVEN的ibon售票網就能線上買、線下玩。即日起ibon售票網主打樂園、熱門交通套票最低6折起，指定樂園、交通套票再享加購高鐵車票75折優惠，熱賣套票包含劍湖山雙人票、六福村親子票、墾丁快線、日月潭快線等，共有超過百種組合旅遊選擇，滿足暑假親子同樂、學生小資旅遊所需。此外，近期熱門話題展覽「台南美術館－亞洲的地獄與幽魂」限定ibon售票系統預約，開啟OPEN POINT App或網頁版ibon售票服務隨訂隨付。

即日起ibon售票網主打樂園、熱門交通套票最低6折起，指定樂園、交通套票加價購高鐵車票更享有75折優惠。圖／7-ELEVEN提供
即日起ibon售票網主打樂園、熱門交通套票最低6折起，指定樂園、交通套票加價購高鐵車票更享有75折優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT行動隨時取推出「品茶品咖啡出遊趣」優惠，自7月14日至7月22日連續9天CITY系列指定飲品買7送3優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT行動隨時取推出「品茶品咖啡出遊趣」優惠，自7月14日至7月22日連續9天CITY系列指定飲品買7送3優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市推出「OPEN!冰塊杯」特大杯規格，杯身皆採OPEN!家族充滿涼夏感的全新設計。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市推出「OPEN!冰塊杯」特大杯規格，杯身皆採OPEN!家族充滿涼夏感的全新設計。圖／7-ELEVEN提供
享旅遊優惠不用跑旅展、不限政府補助方案，開啟7-ELEVEN的ibon售票網就能線上買、線下玩。圖／7-ELEVEN提供
享旅遊優惠不用跑旅展、不限政府補助方案，開啟7-ELEVEN的ibon售票網就能線上買、線下玩。圖／7-ELEVEN提供
響應政府國旅振興方案，7-ELEVEN推出「今夏玩瘋了」主題活動，針對出遊必備的CITY飲品、飲料、零食、日用品、自助區熟食等陸續祭出超值優惠。圖／7-ELEVEN提供
響應政府國旅振興方案，7-ELEVEN推出「今夏玩瘋了」主題活動，針對出遊必備的CITY飲品、飲料、零食、日用品、自助區熟食等陸續祭出超值優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至8月23日整合線上線下舉辦「飲料夏日大Bingo活動」，祭出指定飲料任2件享最低0元起、指定零食加購以及多件數加碼天天抽、立即中。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至8月23日整合線上線下舉辦「飲料夏日大Bingo活動」，祭出指定飲料任2件享最低0元起、指定零食加購以及多件數加碼天天抽、立即中。圖／7-ELEVEN提供

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