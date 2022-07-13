快訊

台積電又被吐槽！美員工列3負面觀感：把我們當中學生管

美軍曾有「會飛的航空母艦」 兩艘都不敵大自然威力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快筆記！LINE FRIENDS + STARBUCKS聯名商品 7/20開搶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
LINE FRIENDS台灣TOGO冷水杯，售價650元。圖／星巴克提供
LINE FRIENDS台灣TOGO冷水杯，售價650元。圖／星巴克提供

今年夏天，LINE FRIENDS + STARBUCKS聯名商品將第三度歡樂登場，並敲定7/20當日各門市營業開始時間開賣，線上門市則於7/20凌晨零時同步銷售。此次首度結合亞洲各市場的指標景點與在地文化推出全新系列，可藉著與熊大、兔兔、莎莉，以及星巴克一起暢遊，重新發現所在地的美景。

系列中納入了知名的饒河街觀光夜市、熱門景點蓮池潭風景區的高雄龍虎塔與春秋閣，也往南到屏東的鵝鑾鼻燈塔，以及在地美食小籠包、鳳梨酥等，可以跟著LINE FRIENDS的人氣角色們一起以全新的視野，在我們生活的這塊土地上，再度感受別具生命力與豐盛滋味的在地魅力。

全系列包括馬克杯、to go冷水杯、不鏽鋼杯、提袋4款商品。其中，提袋以充滿活力的鮮黃色為底色，品牌經典綠滾邊，搭配各式在地文化圖騰，別具盎然生命力；經典的馬克杯則以白色為底，杯底處則以黃色滾邊，質感清新。

商品上市當日，指定LINE FRIENDS+STARBUCKS聯名商品，每人每次結帳，每款指定商品各限購乙個；如有額外數量的購買需求，需重新排隊。7/21(四)起則不受此限。

線上門市販售網址：https://www.starbucks.com.tw/onlineshopping/index.jspx。

LINE FRIENDS + STARBUCKS聯名商品第三度歡樂登場。圖／星巴克提供
LINE FRIENDS + STARBUCKS聯名商品第三度歡樂登場。圖／星巴克提供
LINE FRIENDS台灣提袋，售價300元。圖／星巴克提供
LINE FRIENDS台灣提袋，售價300元。圖／星巴克提供
LINE FRIENDS台灣不鏽鋼杯，售價950元。圖／星巴克提供
LINE FRIENDS台灣不鏽鋼杯，售價950元。圖／星巴克提供
LINE FRIENDS台灣馬克杯，售價600元。圖／星巴克提供
LINE FRIENDS台灣馬克杯，售價600元。圖／星巴克提供

LINE

延伸閱讀

影／麗寶熊大兔兔主題房今開箱 明起入住送驚喜禮包

臉書交友社團恐成詐騙溫床 樹林老翁遭騙上百萬

小孩暑假閒閒無處去? Lexus攜手人氣圖文作家開設插畫課程

凱基股市森友會 投資好幫手

相關新聞

太可愛！愛金卡推出三角錐、拒馬「路障系列icash2.0」

愛金卡公司推出的icash2.0不但可搭乘交通、小額消費外，可愛有趣的造型更吸引一票「卡迷」購買收藏。這次推出全新「路障...

德意志精品風格！寶鴻堂台北台中兩地 接力聯展秀工藝

雖然高級鐘表常與瑞士製造劃上等號，唯來自德國的嚴謹工藝，同樣在精準、美學上有著別緻況味。德國高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創（G...

青年返鄉創業 廢棄鐵工廠化身特色咖啡廳獲國際大獎

嘉義市返鄉創業青年陳建翔將原本廢棄工廠打造頗具特色的Forward Roasters（往前咖啡製作所），帶有鏽蝕痕跡鐵工...

新北捷運公司辦「輕生活市集」 還推專屬歌曲

疫情趨緩，新北捷運公司於淡海輕軌紅樹林站月台層打造為期兩個月的「Light Life輕生活市集」，嚴選淡水地區特色美食品...

7-ELEVEN挺國旅！推「今夏玩瘋了」飲料、零食超值優惠

響應政府國旅振興方案，7-ELEVEN推出「今夏玩瘋了」主題活動，針對出遊必備的CITY飲品、飲料、零食、日用品、自助區...

排隊美食5分鐘上桌！東森料理之王調理包 iTQi 共摘9星

強調「排隊美食5分鐘就可輕鬆上桌」的東森「料理之王調理包」喜傳摘星！甫公布的「International Taste &...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。