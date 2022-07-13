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快筆記！LINE FRIENDS + STARBUCKS聯名商品 7/20開搶
今年夏天，LINE FRIENDS + STARBUCKS聯名商品將第三度歡樂登場，並敲定7/20當日各門市營業開始時間開賣，線上門市則於7/20凌晨零時同步銷售。此次首度結合亞洲各市場的指標景點與在地文化推出全新系列，可藉著與熊大、兔兔、莎莉，以及星巴克一起暢遊，重新發現所在地的美景。
系列中納入了知名的饒河街觀光夜市、熱門景點蓮池潭風景區的高雄龍虎塔與春秋閣，也往南到屏東的鵝鑾鼻燈塔，以及在地美食小籠包、鳳梨酥等，可以跟著LINE FRIENDS的人氣角色們一起以全新的視野，在我們生活的這塊土地上，再度感受別具生命力與豐盛滋味的在地魅力。
全系列包括馬克杯、to go冷水杯、不鏽鋼杯、提袋4款商品。其中，提袋以充滿活力的鮮黃色為底色，品牌經典綠滾邊，搭配各式在地文化圖騰，別具盎然生命力；經典的馬克杯則以白色為底，杯底處則以黃色滾邊，質感清新。
商品上市當日，指定LINE FRIENDS+STARBUCKS聯名商品，每人每次結帳，每款指定商品各限購乙個；如有額外數量的購買需求，需重新排隊。7/21(四)起則不受此限。
線上門市販售網址：https://www.starbucks.com.tw/onlineshopping/index.jspx。
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