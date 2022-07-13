看復活島石像、泡溫泉 台中主題樂園、溫泉飯店有好康
疫情已緩，趁著暑假到來，台中市溫泉飯店和主題樂園紛推出吸引遊客目光的點子創造商機。台中市位在台中軟體區的異想新樂園主題樂園，最近就引進34座大型裝置藝術摩艾像石像，在園區的藝術廣場上讓民眾可以近距離互動、拍照，享受玻里尼西亞復活島的異國風光。
這些石像高矮、造型不一，呈列在陽光灑落的大里藝術廣場中庭，顯得特別呆萌、可愛，民眾不但可以穿梭其中，還可與摩艾像合影。從空拍角度看，更可以發現摩艾依照黃金比例排列，在長40公尺、寬25公尺的廣場呈現完美弧形，展期由15日至10月31日。
政府「悠遊國旅」振興補助案將15日開跑，位在台中市大坑山區的日光溫泉會館最近推出「FUN肆玩一夏X國旅振興補助」住房專案，即日起至8月31日，平日的周日到周四都可適用國旅補助，折價1300元，周五不適用國旅補助，但飯店仍折500元，給予住房優惠，周六則無折扣。
日光溫泉說，除了住房優惠，每房還贈送手作 DIY玩具以及星夜食堂宵夜組各一份，另還有「HIONE 啵比星球」或「紙箱王」套裝券任選。詳情可上官網及粉絲專頁 https://reurl.cc/Gx3dYy。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言