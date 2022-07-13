看復活島石像、泡溫泉 台中主題樂園、溫泉飯店有好康

疫情已緩，趁著暑假到來，台中市溫泉飯店和主題樂園紛推出吸引遊客目光的點子創造商機。台中市位在台中軟體區的異想新樂園主題樂園，最近就引進34座大型裝置藝術摩艾像石像，在園區的藝術廣場上讓民眾可以近距離互動、拍照，享受玻里尼西亞復活島的異國風光。

這些石像高矮、造型不一，呈列在陽光灑落的大里藝術廣場中庭，顯得特別呆萌、可愛，民眾不但可以穿梭其中，還可與摩艾像合影。從空拍角度看，更可以發現摩艾依照黃金比例排列，在長40公尺、寬25公尺的廣場呈現完美弧形，展期由15日至10月31日。

政府「悠遊國旅」振興補助案將15日開跑，位在台中市大坑山區的日光溫泉會館最近推出「FUN肆玩一夏X國旅振興補助」住房專案，即日起至8月31日，平日的周日到周四都可適用國旅補助，折價1300元，周五不適用國旅補助，但飯店仍折500元，給予住房優惠，周六則無折扣。