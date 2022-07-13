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王品「肉次方」8月插旗台南！新增698方案、88元吃和牛

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
新增的698元方案中，主打絕品昇龍牛、經典紐約客以及「豬五花三吃」。圖／王品提供
新增的698元方案中，主打絕品昇龍牛、經典紐約客以及「豬五花三吃」。圖／王品提供

王品集團旗下的燒肉吃到飽「肉次方」，繼於今年初到台中展店後，「台南店」也預計將於8月底前開幕。為了增添消費者選擇性，肉次方新增「698方案」，可享受帶骨牛小排、絕品昇龍牛等肉品。為迎接暑假，7月14日起，推出「88元吃日本A5和牛」的優惠活動，現省200元，另外還有多款啤酒的優惠加購價。

肉次方是王品首個燒肉吃到飽品牌，首店位於西門町商圈，提供現切肋眼、紐約客牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品、還有海鮮、小菜、副食、飲料、甜點。店內提供4種不同價格方案，每人598～998元不等。其中新增的698元方案中，主打「絕品昇龍牛」、「經典紐約客」以及「豬五花三吃」等肉品。至於最頂級的價位，則可加碼升級極上霜降和牛、精選橫隔膜、戰斧豬排等肉品。

為迎接暑假到來，7月14日至7月31日期間，民眾至「王品瘋美食APP」可領取「日本A5和牛$88加購券」，8月31日前可憑券以88元加購價值288元的日本A5和牛一份，等於現省200元。即日起至8月25日，消費者也能以59元加購海尼根、SOUR3沙瓦水蜜桃風味啤酒、SAPPORO生啤酒黑標3款啤酒。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

王品肉次方預計將於8月插旗台南。圖／王品提供
王品肉次方預計將於8月插旗台南。圖／王品提供

日本 吃到飽

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