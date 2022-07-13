限11天！最難訂的法式餐廳「Sinasera 24」餐點送到家

有「東台灣最美餐廳」、「最難訂的法式餐廳」之稱的Sinasera 24，主廚楊柏偉(Nick Yang)即將客座台北晶華，並為「晶華美食到你家」打造南法風情分享餐，免排隊，就能在家品嘗名廚手作料理。

台北晶華酒店旗下美食外帶外送平台「晶華美食到你家」年初首度邀請名廚線上客座，與多位米其林星級主廚合作推出限定美饌，引起熱烈迴響，7月13日將由第4位客座名廚楊柏偉登場，打造「Regent x Sinasera 24 南法風情外帶分享餐」。

這套餐點可供4人享用，包括薰衣草雞胸凱撒沙拉、勃根地燉牛肉三重奏、炭烤海鮮搭配咸豐草韭菜青醬、地瓜麵包搭配主廚特製小卷抹醬，以及月桃迷你可麗露，原價4,280元，7月13至23日快閃限定每套2,980元，取餐日為7月14至24日。

楊柏偉來自於台東長濱、有東台灣最難訂位法式餐廳之稱的「Sinasera 24」。他曾在法國米其林一星及三星餐廳，5年前受邀回到台灣並落腳台東長濱，開始他的東西融合廚藝之旅。楊柏偉表示，Sinasera是阿美族語「大地」的意思，餐廳選用天然及當令的食材料理，取材長濱山林野味、濃縮東台灣大海裡的鮮美，以自然24節氣設計各季菜單。主廚尤其擅長以精準而細緻的調味為料理畫龍點睛。

楊柏偉此次為晶華設計的「Regent x Sinasera 24 南法風情外帶分享餐」，是他旅居南法時的料理記憶，搭配台東長濱獨有的食材，創作出5道式精彩美味。其中，「勃根地燉牛肉三重奏」是特別為此次分享餐創作的私房料理，從台灣牛肉麵的牛三寶概念出發，使用法式傳統勃根地燉牛肉的作法並精選三種不同牛肉部位，呈現出牛舌的嚼勁、牛筋的Q彈及牛頰的軟嫩，並以焦化洋蔥、紅蘿蔔、蒜頭、牛番茄熬煮成高湯醬汁，濃郁中帶有層次。

另一道主食炭烤海鮮搭配咸豐草韭菜青醬，主廚精選鬼頭刀、大白蝦及小卷等台東長濱的鮮美海味，搭配綠蘆筍、玉女番茄和綠櫛瓜等當令時蔬，抹上橄欖油後豪邁的以碳烤方式料理，沾醬則是以咸豐草、韭菜及孜然等在地香料特製而成的青醬，微辣但溫潤的醬香完美襯托出海味的鮮甜。

甜點「月桃迷你可麗露」則是將台東排灣族譽為神奇植物的月桃應用於法式經典甜品─可麗露當中，甜而不膩的多層次口感，為套餐畫下精彩句點。

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：02-2521-5000轉3878五星外賣櫃