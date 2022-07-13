影／麗寶熊大兔兔主題房今開箱 明起入住送驚喜禮包

麗寶福容大飯店熊大兔兔主題房和摩天輪車廂今天亮相，明天起可入住，每人5999元起送驚喜大禮包， 搭配悠遊國旅補助最高可再省1300元，主題房從檯台拿房卡到電梯、廊道和房間布置，都有LINE FRIENDS角色可愛圖樣與玩偶，很多大人小孩都喜歡。

麗寶樂園渡假區與國際IP「LINE FRIENDS」合作，今年是麗寶探索世界20周年、麗寶福容大飯店10周年、天空之夢摩天輪5周年，今年也是「LINE FRIENDS」第11周年，麗寶樂園渡假區與「LINE FRIENDS」聯手，打造不同的旅遊體驗。

麗寶樂園渡假區今天舉辦「LINE FRIENDS」主題房開箱記者會，麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻主持，合作夥伴野獸國董事長楊詠喨也到場。

麗寶福容「LINE FRIENDS」 主題房，本周五7月15日開始入住，麗寶福容大飯店一次推出8款超萌Q的「LINE FRIENDS」主題房，本月8日開放預訂已有預訂潮，奇幻甜點主題「美味魔法師」房及色彩繽紛亮麗的「糖果樂園」房詢問度高。

「LINE FRIENDS」主題房住房專案一泊一食，每人最低5999元起，贈送「LINE FRIENDS」相關商品的驚喜大禮包，第一周入住送玩偶、摩天輪主題車廂車票(每人一張)、LINE FRIENDS束口袋盥洗包（內含飯店原洗沐用品）、升等超值Mini Bar，房內吃的和喝的都免費提供，第二周入住送玩偶與LINE FRIENDS專屬備品；7月15日起搭配悠遊國旅補助最高可以再省1300元。

天空之夢摩天輪5周年慶則推出「LINE FRIENDS」明星的主題車廂，7款以熊大、兔兔、莎莉、熊美等LINE FRIENDS明星主題車廂，還有隱藏特別版LINE FRIENDS家族車廂，主題車廂雙人套票899元，內含雙人搭乘券一張還送「LINE FRIENDS」指定款商品三選一。