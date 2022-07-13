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影／夏蟬唧唧躲不掉黃鸝鳥天敵 枝頭上演殘忍生態鏈
夏天樹上蟬聲大作，生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣某處隱密雨豆樹林木，發現黃鸝鳥家族，鳥兒叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃吸睛，有隻黃鸝鳥捕食夏蟬很多次，自然生態吸睛。
蘇家弘說，他觀察黃鸝鳥數隻棲息活動4個小時，拍攝2千張相片，錄影50個影片檔案，鳥兒覓食蟬很多次，鳴叫聲，理毛等動作，是最佳模特兒。
黃鸝鳥夫妻互動親密，黃鸝鳥自由自在棲息雨豆樹上，理毛，展翅，拉弓，鳴叫，之前，有隻黃鸝鳥看到停放車輛窗戶玻璃反光鳥影，誤為同類，停在車窗旁，不斷對著鳥影跳躍、凝視，還張開鳥爪，萌樣逗趣。
有人說，蟬鳴揭開夏天序幕，它是夏的守護者，但蟬的命運是短暫悲哀的。蘇家弘說，蟬利用清晨脫殼避開天敵，逃不過黃鸝鳥，成為鳥兒食物，自然生態鏈，一物剋一物，物競天擇，美麗也殘忍。
縣府畜產保育科說，黃鸝鳥俗名黃鶯、高麗黃鳥、青鳥、金鶯、黑枕黃鸝，生存危機來自棲地消失改變，目前列為二級保育鳥，黃鸝體長約26公分，雄鳥全身大致呈鮮亮黃色，兩翅及尾羽有黑色斑紋，嘴呈紅色，過眼線為粗大黑色，延伸至頭後方呈環狀；雌鳥大致與雄鳥相似，但過眼線較細，體色略帶綠色。
黃鸝為留鳥、過境鳥，飛行力強，飛行呈波浪狀，通常單獨或成對出現於樹林上層活動，嘴粗厚有力，雖為雜食性動物，但以昆蟲、果實為主食，鳴叫聲有如笛音般清脆，分布平地至丘陵闊葉林、次生林。
黃鸝是保育類野生動物，依野生動物保育法，不得騷擾、虐待、獵捕或為其他利用，違反者可處5年以下有期徒刑，並得併科100萬元以下之罰金，如發現不肖人士騷擾、虐待或獵捕保育類鳥類，依法究辦。
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