85ºC四款父親節主題蛋糕預購85折 銷售目標衝4萬個

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「愛樂可可」以黑膠唱片為主題，金沙淋面搭配經典八字鬍。記者宋健生/攝影
「愛樂可可」以黑膠唱片為主題，金沙淋面搭配經典八字鬍。記者宋健生/攝影

父親節快要到了，85ºC今年以「食尚紳士老爹」為主題，推出四款造型蛋糕，即日起至8月5日預購主題蛋糕，即享85折優惠。85ºC預估這波活動檔期，全台可售出4萬個主題蛋糕，並帶動3%至4%的業績成長。

另外，即日起至8月8日，85Cafe App會員購買主題蛋糕，在結帳時報會員電話號碼即自動享有抽獎資格，獎品有iPhone13 Pro Max、Apple iPad Air、BV經典短夾、富及第12瓶裝酒櫃、OVO智慧行動投影機等大獎。

85ºC公關副總經理鐘靜如表示，就算受到疫情影響，無法外出歡慶父親節，也要選一款爸爸喜歡的蛋糕一起慶祝。今年85ºC票選爸爸的興趣和喜好，特別推出6吋愛樂可可、6吋霸氣一番、8吋越野先鋒、8吋啡常紳士等四款主題造型蛋糕。

主題蛋糕標榜使用不同頂級原物料，包括KitKat雀巢奇巧可可威化抹醬、義大利頂尖Galbani瑪斯卡邦乳酪、比利時愛迪亞水果餡等，每一款都物超所值。

6吋「愛樂可可」：以黑膠唱片為主題，金沙淋面搭配經典八字鬍，放下唱針，宛如聽到黑膠低吟出一首首經典的樂曲，和老爸沉穩的性格一樣，陳年越陳越香。

這款蛋糕以巧克力戚風蛋糕為主體，內餡巧克力慕斯嚴選使用頂級巧克力，香濃可口又滑順綿密，搭配牛奶布蕾及法式栗子增添香氣與口感。

6吋「霸氣一番」：喜歡小酌的爸爸肯定不能錯過這款，精緻琥珀色澤的白蘭地酒瓶還有橡木原桶全是巧克力製成。

但別以為這款蛋糕含有酒精成分，85ºC以鐵觀音慕斯、鐵觀音巧克力奶凍，加入頂級巧克力，夾餡再搭配KitKat雀巢奇巧可可威化抹醬，濃濃的茶香配上巧克力，再加上蜜核桃的咀嚼口感，完全是味蕾的絕佳饗宴。

8吋「啡常紳士」：老爸是不是每天都要來杯咖啡呢？這款肯定不能錯過，蛋糕的香吉士香堤餡選用比利時愛迪亞香吉士餡，再搭配微苦咖啡卡士達餡，酸甜中帶點微苦的大人風味，咖啡香令人好上癮。

8吋「越野先鋒」：火紅色的皮卡車象徵每個老爸都有越野魂！厚乳起士慕斯選用Galbani義大利頂尖瑪斯卡邦乳酪，搭配由頂級巧克力製成的純巧慕斯，濃醇滋味無比迷人，中間夾餡加入烘烤夏威夷果仁及芒果餡，吃起來口感豐富不膩口。

搭配父親節蛋糕，85ºC特製專屬父親節蛋糕盒，經典深藍搭配金黃色系，上頭還有公事包、手錶、眼鏡等小圖案，凸顯時尚老爸風格，蛋糕盒側邊還有虛線心意小卡，消費者可自己拆下，寫上想要對爸爸表達的祝福，超級有創意。

「啡常紳士」酸甜中帶點微苦的大人風味，咖啡香令人好上癮。記者宋健生/攝影
「啡常紳士」酸甜中帶點微苦的大人風味，咖啡香令人好上癮。記者宋健生/攝影
85ºC今年以「食尚紳士老爹」為主題，推出四款造型蛋糕。記者宋健生/攝影
85ºC今年以「食尚紳士老爹」為主題，推出四款造型蛋糕。記者宋健生/攝影

巧克力 父親節

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