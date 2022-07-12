修杰楷帶妳一秒飛韓國！Whoo后打造宮廷夏日庭園超好拍

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Whoo后將全台巡迴宮廷夏日庭園美學展。圖／Whoo后提供
Whoo后將全台巡迴宮廷夏日庭園美學展。圖／Whoo后提供

在國境還沒完全開放之前，但心早已經飛出國了嗎？好男人代表修杰楷，準備帶著大家一秒飛到首爾，來場華麗的宮廷邂逅。韓系保養品牌The history of Whoo后，最熱賣的秘帖循環精華再度推出2022年限定版，並打造出韓式宮廷風格的夏日庭院，將在全台陸續展出，好看好拍又能搶得好康。

修杰楷成為Whoo后的品牌大使，之前先逛了特別打造的宮廷夏日庭園美學展，特別還原景福宮內的香遠亭，還有秘帖藏寶閣及伽倻琴，呈現出濃濃的韓式風格，每個景點都超好拍，讓修杰楷稱讚具有現代奢華的宮廷美學感，其中的木橋造景，更是很好拍照。

修杰楷工作滿檔，該如何保養呢？洗完臉後會先使用秘帖循環精華做前導保養，吸收快不黏膩，還笑說希望跟代言人李英愛一樣，擁有女神美肌。

Whoo后最經典的秘帖循環精華，今年推出第9代限定版「秘帖循環精華 香遠亭讚頌版」，以景福宮內的香遠亭為設計靈感，於宮廷白瓷瓶身上，生動浮雕出香遠亭繁花盛開的景致，包含牡丹的奢華、李花的淡雅。

另外在巡迴展期間加入后的官方Line@，到后的專櫃體驗免費韓式鬱熱寒諮詢服務，送限量秘帖金三角體驗禮。另外，購買秘帖循環精華香遠亭讚頌加量禮盒，贈送隨身瓶皮套鑰匙圈。現場消費滿額6千元並內含上述禮盒，加碼送拱辰享美潤色護唇膏小禮盒。

Whoo后將全台巡迴宮廷夏日庭園美學展。圖／Whoo后提供
Whoo后將全台巡迴宮廷夏日庭園美學展。圖／Whoo后提供
Whoo后推出消費滿額，送享美潤色護唇膏小禮盒及隨身瓶皮套鑰匙圈。圖／Whoo后提供
Whoo后推出消費滿額，送享美潤色護唇膏小禮盒及隨身瓶皮套鑰匙圈。圖／Whoo后提供
修杰楷帶大家一秒飛韓國。圖／Whoo后提供
修杰楷帶大家一秒飛韓國。圖／Whoo后提供
Whoo后 秘帖循環精華香遠亭讚頌加量禮盒，特價3,790元。圖／Whoo后提供
Whoo后 秘帖循環精華香遠亭讚頌加量禮盒，特價3,790元。圖／Whoo后提供
Whoo后「秘帖循環精華 香遠亭讚頌版」。圖／Whoo后提供
Whoo后「秘帖循環精華 香遠亭讚頌版」。圖／Whoo后提供

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