修杰楷帶妳一秒飛韓國！Whoo后打造宮廷夏日庭園超好拍
在國境還沒完全開放之前，但心早已經飛出國了嗎？好男人代表修杰楷，準備帶著大家一秒飛到首爾，來場華麗的宮廷邂逅。韓系保養品牌The history of Whoo后，最熱賣的秘帖循環精華再度推出2022年限定版，並打造出韓式宮廷風格的夏日庭院，將在全台陸續展出，好看好拍又能搶得好康。
修杰楷成為Whoo后的品牌大使，之前先逛了特別打造的宮廷夏日庭園美學展，特別還原景福宮內的香遠亭，還有秘帖藏寶閣及伽倻琴，呈現出濃濃的韓式風格，每個景點都超好拍，讓修杰楷稱讚具有現代奢華的宮廷美學感，其中的木橋造景，更是很好拍照。
修杰楷工作滿檔，該如何保養呢？洗完臉後會先使用秘帖循環精華做前導保養，吸收快不黏膩，還笑說希望跟代言人李英愛一樣，擁有女神美肌。
Whoo后最經典的秘帖循環精華，今年推出第9代限定版「秘帖循環精華 香遠亭讚頌版」，以景福宮內的香遠亭為設計靈感，於宮廷白瓷瓶身上，生動浮雕出香遠亭繁花盛開的景致，包含牡丹的奢華、李花的淡雅。
另外在巡迴展期間加入后的官方Line@，到后的專櫃體驗免費韓式鬱熱寒諮詢服務，送限量秘帖金三角體驗禮。另外，購買秘帖循環精華香遠亭讚頌加量禮盒，贈送隨身瓶皮套鑰匙圈。現場消費滿額6千元並內含上述禮盒，加碼送拱辰享美潤色護唇膏小禮盒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言