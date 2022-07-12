美國零負評「優植肉」家樂福上架 蔬食調理包新選

兩年前成功打入美國ALDI連鎖超商，靠著純植物性蛋白質、不含反式脂肪、不含防腐劑，以及無五辛建立零負評的「優植肉」，受到疫情影響，將從外銷轉往國內市場，近期通過家樂福嚴格把關，首波10萬組商品將於全台家樂福超市上架。

食品管理研究所畢業、蘴宏國際食品公司執行長陳俊宏表示，當年他跟指導教授決定要合作製造「優植肉」蔬食品牌時，是抱著「十年磨一劍、一劍定江山」的抱負，立志要製造口感美味、衛生健康、吃了身體覺得舒心的素食產品，讓所有茹素者、肉食主義者都能享受大啖美食的快感。

兩年前成功打入美國ALDI連鎖超商時，「優植肉」不但擄獲蔬食主義者，甚至因口感與葷食難以分辨，在美國曾被一貫道素食者質疑「其中違規參雜肉品」，甚至揚言要化驗告發等情事。陳俊宏指出，當年跟教授為了研發要讓老饕都認可的蔬食料理包，真的花了近10年的時間，才調配出符合美味、健康、營養三大要素的調理包。

原本以外銷為主的「優植肉」，在美國上市初期，就創下短期內出貨32,000斤的佳績；但不敵國際運費高漲，加上航運等諸多不確定風險，品牌決定將外銷主力轉為內需市場。

目前在台推出的商品有：ALDI商場大為熱銷的韓式口味的火烤牛、歐式白腸、歐式肉丸，以及泰式打拋肉等4款。之後會再陸續推出洋釀炸雞、美式魚柳、椒麻雞、綠咖哩跟東蔭功等品項。